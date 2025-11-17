TRAMP PRODAJE F-35 SAUDIJCIMA: Bin Salman trlja ruke, Izrael zabrinut
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da planira da odobri prodaju američkih borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji, dan uoči posete saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Vašingtonu.
-Reći ću da ćemo to uraditi. Prodaćemo F-35. Prodaja bi označila značajnu promenu politike, potencijalno menjajući vojnu ravnotežu na Bliskom istoku i testirajući politiku Vašingtona o održavanju izraelske kvalitativne vojne prednosti, rekao je Tramp novinarima u Ovalnoj sobi Bele kuće, prenosi Rojters.
Uoči posete saudijskog princa prestolonaslednika Bin Salmana Vašingtonu Saudijska Arabija je zatražila da kupi čak 48 borbenih aviona F-35, što je posao vredan više milijardi dolara.
Saudijci su odavno zainteresovani za kupovinu borbenih aviona američke kompanije Lokid Martin, a neimemnovani visoki zvaničnik Bele kuće rekao je Rojtersu pre Trampovog obraćanja novinarima da "predsednik želi da razgovara sa prestolonaslednikom o avionima", a potom će biti doneta i konačna odluka.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ARAPI TRAŽE F-35 U igri milijarde: Tramp se premišlja, ovo je razlog
05. 11. 2025. u 00:22
F-18E JE UPRAVO „OBORIO“ BRITANSKI F-35B: Kako je Super Hornet pobedio?
02. 11. 2025. u 21:41
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)