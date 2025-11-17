TRAMP PRODAJE F-35 SAUDIJCIMA: Bin Salman trlja ruke, Izrael zabrinut

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da planira da odobri prodaju američkih borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji, dan uoči posete saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Vašingtonu.

Foto: Profimedia

-Reći ću da ćemo to uraditi. Prodaćemo F-35. Prodaja bi označila značajnu promenu politike, potencijalno menjajući vojnu ravnotežu na Bliskom istoku i testirajući politiku Vašingtona o održavanju izraelske kvalitativne vojne prednosti, rekao je Tramp novinarima u Ovalnoj sobi Bele kuće, prenosi Rojters.

Uoči posete saudijskog princa prestolonaslednika Bin Salmana Vašingtonu Saudijska Arabija je zatražila da kupi čak 48 borbenih aviona F-35, što je posao vredan više milijardi dolara.

Saudijci su odavno zainteresovani za kupovinu borbenih aviona američke kompanije Lokid Martin, a neimemnovani visoki zvaničnik Bele kuće rekao je Rojtersu pre Trampovog obraćanja novinarima da "predsednik želi da razgovara sa prestolonaslednikom o avionima", a potom će biti doneta i konačna odluka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć