MERC PRIZNAO: Stari svetski poredak je došao do kraja

STARI svetski poredak na koji se Zapad navikao već je došao do svog kraja, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc na ekonomskoj konferenciji koju je organizovao list „Zidojče cajtung“.

Foto: Tanjug/AP

Merc je napomenuo da je još uvek nejasno kako će novi poredak izgledati, ali da se on može formirati samo „zajedno sa našim evropskim susedima“.

Istovremeno, kancelar je naglasio da se sama Nemačka suočava sa neviđenim izazovima – možda najraznovrsnijim u posleratnoj istoriji Nemačke. Među njima, Merc je naveo sukob u Ukrajini, odnose sa Kinom i trgovinska neslaganja sa Sjedinjenim Državama.

Prema njegovim rečima, EU mora da se transformiše usled rastućih izazova međunarodnoj bezbednosti, a Nemačka mora da preuzme „veću odgovornost“ za Evropu.

(Tanjug)