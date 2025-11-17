Svet

MERC PRIZNAO: Stari svetski poredak je došao do kraja

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 11. 2025. u 18:10

STARI svetski poredak na koji se Zapad navikao već je došao do svog kraja, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc na ekonomskoj konferenciji koju je organizovao list „Zidojče cajtung“.

МЕРЦ ПРИЗНАО: Стари светски поредак је дошао до краја

Foto: Tanjug/AP

Merc je napomenuo da je još uvek nejasno kako će novi poredak izgledati, ali da se on može formirati samo „zajedno sa našim evropskim susedima“.

Istovremeno, kancelar je naglasio da se sama Nemačka suočava sa neviđenim izazovima – možda najraznovrsnijim u posleratnoj istoriji Nemačke. Među njima, Merc je naveo sukob u Ukrajini, odnose sa Kinom i trgovinska neslaganja sa Sjedinjenim Državama.

Prema njegovim rečima, EU mora da se transformiše usled rastućih izazova međunarodnoj bezbednosti, a Nemačka mora da preuzme „veću odgovornost“ za Evropu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit DŽaka udario na lažnu državu Kosovo

ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit Džaka udario na lažnu državu Kosovo