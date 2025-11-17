NETANJAHU DAO REČ: Hamas će biti razoružan, na lakši ili na teži način
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Hamas biti razoružan, uprkos informacijama da Sjedinjene Američke Države razmatraju nastavak obnove delova Gaze pre nego što se usvoji plan za razoružavanje te palestinske militantne grupe.
Govoreći o "takozvanoj nedemilitarizaciji" delova Gaze koje kontroliše Hamas, Netanjahu je na početku sednice vlade rekao da "neće biti nečega takvog", prenosi Tajms of Izrael.
"U planu od 20 tačaka, i u bilo kom drugom slučaju, ova oblast će biti demilitarizovana i Hamas će biti razoružan - na lakši ili teži način. To je ono što sam rekao, a to je rekao i predsednik Donald Tramp", istakao je premijer Izraela, dan uoči sednice Saveta bezbednosti UN, na kojoj će se glasati o rezoluciji kojom se podržava plan američkog predsednika za Gazu.
Komentarišući stvaranje "kredibilnog puta" ka palestinskoj državi, što je takođe predviđeno rezolucijom, Netanjahu je odbacio takvu mogućnost, napominjući da se njegov stav o tome decenijama nije menjao.
"Naše protivljenje palestinskoj državi bilo gde zapadno od reke Jordan postoji, čvrsto je i nije se nimalo promenilo. Decenijama se suprotstavljam ovim pokušajima, i to činim protiv spoljnih i unutrašnjih pritisaka. Ne treba mi potvrda, tvitovi ili predavanja ni od koga", poručio je predsednik izraelske vlade.
On je, takođe, osudio nasilje koje sprovode jevrejski ekstremisti na Zapadnoj obali i upozorio da će Izrael delovati svim silama protiv napada na "Palestince i vojnike IDF-a", u skladu sa zakonom.
Netanjahu je nazvao izraelske ekstremiste "manjinom koja ide u Judeju i Samariju i ne predstavlja veliku zajednicu zakonitih, lojalnih doseljenika".
(Tanjug)
