PISTORIJUSU STIGAO HITAN ODGOVOR IZ KREMLJA: U Rusiji nema pristalica konfrontacije sa NATO-om!

U RUSIJI nema pristalica konfrontacije sa Severnoatlantskom alijansom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug

- Rusija ne zagovara nikakvu konfrontaciju sa NATO-om, ali smo primorani da preduzmemo mere kako bismo osigurali svoje interese - rekao je portparol Kremlja, komentarišući izjavu nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa da bi rat između Rusije i NATO-a navodno mogao da počne do 2029. godine.

Prema njegovim rečima, to je zato što su zemlje NATO-a preterale sa militarističkom retorikom, a takve izjave najbolje odražavaju situaciju.

Ranije je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio da bi narednih godina mogao da izbije rat između Severnoatlantske alijanse i Rusije.

(Sputnjik)

