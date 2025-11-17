Svet

PISTORIJUSU STIGAO HITAN ODGOVOR IZ KREMLJA: U Rusiji nema pristalica konfrontacije sa NATO-om!

В.Н.

17. 11. 2025. u 12:36

U RUSIJI nema pristalica konfrontacije sa Severnoatlantskom alijansom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПИСТОРИЈУСУ СТИГАО ХИТАН ОДГОВОР ИЗ КРЕМЉА: У Русији нема присталица конфронтације са НАТО-ом!

Foto: Tanjug

- Rusija ne zagovara nikakvu konfrontaciju sa NATO-om, ali smo primorani da preduzmemo mere kako bismo osigurali svoje interese - rekao je portparol Kremlja, komentarišući izjavu nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa da bi rat između Rusije i NATO-a navodno mogao da počne do 2029. godine.

Prema njegovim rečima, to je zato što su zemlje NATO-a preterale sa militarističkom retorikom, a takve izjave najbolje odražavaju situaciju.

Ranije je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio da bi narednih godina mogao da izbije rat između Severnoatlantske alijanse i Rusije.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NATO SMATRA „BUREVESNIK“ I „OREŠNIK“ ZA OZBILJNU PRETNJU Najveći strah - Sposobnost da se pogode ciljevi bilo gde u Evropi
Svet

0 0

NATO SMATRA „BUREVESNIK“ I „OREŠNIK“ ZA OZBILJNU PRETNJU Najveći strah - Sposobnost da se pogode ciljevi bilo gde u Evropi

NAJNOVIJI ruski raketni sistemi „burevesnik“, „orešnik“ i „posejdon“ predstavljaju ozbiljnu pretnju za odbranu NATO-a, piše list „Velt“, pozivajući se na izveštaj obaveštajne službe Severnoatlantske alijanse. U dokumentu se navodi da „burevesnik“ može da razvije brzinu veću od 900 km/h, da je veoma manevarbilan, ima veliki domet i da je mobilan u pogledu lansiranja.

17. 11. 2025. u 15:01

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI ZAPANJENI: Evo šta se u Sloveniji desilo navijačima lažne države (FOTO)

ALBANCI ZAPANjENI: Evo šta se u Sloveniji desilo navijačima lažne države (FOTO)