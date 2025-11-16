KIJEV SE TRESE Moćan udar ruskih raketnih snaga: Iskander uništio ukrajinske sisteme HIMARS i neptun (VIDEO)

RUSKE snage su izvele uspešan napad na tri ukrajinska raketna lansera, uključujući i visokomobilni artiljerijsko-raketni sistem (HIMARS) koji su isporučile SAD, saopštilo je Ministarstvo odbrane, objavljujući video snimak udara.

U saopštenju u nedelju, ministarstvo je navelo da je ruski balistički raketni sistem kratkog dometa Iskander-M – uz podršku izviđačkih dronova – pogodio dva ukrajinska mobilna raketna sistema „Neptun“ sa kopnene baze i jedan HIMARS u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine.

Ruske snage tvrde da su uništile sisteme HIMARS i Neptun kod reke Dnjepar. Posade OTRK „Iskander-M“ napale su položaje ukrajinskih trupa u blizini sela Vasiljevskoje. U napadu su navodno uništeni lanseri mobilnog raketnog sistema „Neptun“ i HIMARS. pic.twitter.com/3t0IqhXoaU — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 16, 2025

Sistem HIMARS, koji Vašington isporučuje Ukrajini od juna 2022. godine, može da ispaljuje vođene rakete dometa od oko 80 km, a u nekim varijantama i rakete produženog dometa koje dostižu 150 km. Sistem je popunio ključnu nišu u ukrajinskom arsenalu i korišćen je u nekoliko navrata za napade na ruske civile.

U međuvremenu, ukrajinska raketa „Neptun“ domaće proizvodnje prvobitno je dizajnirana za ciljanje površinskih brodova i ima domet do 280 km. Rusija je dosledno osuđivala isporuke zapadnog oružja Ukrajini, tvrdeći da one samo produžavaju sukob, a ne menjaju njegov ishod.

Podsetimo, samo dva dana ranije, ukrajinske oružane snage pohvalile su se video-snimcima noćnog lansiranja krstarećih raketa „Dugi Neptun“ na rusku teritoriju. Na snimcima se videlo ispaljivanje sa zemaljskih lansera, praćeno bljeskovima i karakterističnim zvukom turboventilatorskih motora.

Prema ukrajinskim izvorima, tada je korišćena modifikovana verzija rakete sposobna da pogađa kopnene ciljeve na udaljenosti većoj od 1.000 kilometara. Rusko Ministarstvo odbrane nije se oglasilo o navodnim pogodcima, niti je potvrdilo bilo kakve štete na svojoj teritoriji. U zvaničnom izveštaju pomenuto je samo presretanje 216 ukrajinskih dronova tokom noći, dok o krstarećim raketama nije bilo reči.

HIMARS – AMERIČKI SIMBOL PRECIZNOG RAKETNOG UDARA

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) je američki višecijevni raketni sistem visoke pokretljivosti, razvijen od strane kompanije Lockheed Martin. Namenjen je za brzo reagovanje, precizno dejstvo i lako premeštanje na nove položaje.

Ukrajina je dobila prve HIMARS sisteme 2022. godine, čime je značajno povećala domet i preciznost svojih artiljerijskih napada. Sistem koristi rakete GMLRS sa dometom do 80 kilometara i može ispaljivati taktičke rakete ATACMS dometa do 300 kilometara.

HIMARS je više puta korišćen za napade na ruske logističke centre, skladišta municije i komandne punktove duboko iza linije fronta. Upravo zbog toga, Moskva ga smatra jednom od najopasnijih komponenti zapadnog oružanog paketa koji Ukrajina koristi.

Ruska strana redovno tvrdi da je uništila više HIMARS sistema uz prateće snimke i fotografije.

SISTEM NEPTUN – UKRAJINSKI PONOS

R-360 Neptun (poznat i kao Neptun) zapravo je evolucija sovjetske protivbrodske rakete H-35U „Uran“, koju je tokom devedesetih nasledila i delimično modifikovala ukrajinska industrija. Projekat je vodio državni koncern Luč iz Kijeva, a glavni cilj bio je da se modernizuje sovjetska tehnologija i produži njen životni vek u domaćoj proizvodnji.

Neptun koristi sličan aerodinamički dizajn i pogonski sistem kao H-35U, ali je modernizovan u pogledu elektronike, navigacije i sistema za radarsko navođenje. Uvedene su komponente zapadne proizvodnje, poboljšana otpornost na ometanje i integrisana nova podvozna platforma za transport i lansiranje.

Rakete R-360 imaju subsoničnu brzinu (oko 900 km/h) i domet do 300 kilometara, sa mogućnošću napada na brodove, ali i na stacionarne kopnene ciljeve.

Neptun je stekao međunarodnu pažnju 2022. godine, kada su ukrajinski izvori tvrdili da je pomoću ovog sistema potopljena ruska krstarica „Moskva“ – događaj koji je, iako delimično osporavan, imao značajan simbolički efekat.

Od tada, Ukrajina je nastavila da razvija kopnene verzije sistema, uključujući i eksperimentalne modele namenjene dejstvima na strateške ciljeve u dubini teritorije dometa 1000 km nazvanog Dugi Neptun.

ANALIZA SITUACIJE

Napad na sisteme HIMARS i Neptune, ukoliko se potvrdi, imao bi značajan operativni i propagandni efekat za Moskvu. Gubitak ovih platformi smanjio bi sposobnost Ukrajine za precizne udare na velike udaljenosti, ali i oslabio njen simbolični arsenal koji je Zapad godinama isticao kao dokaz tehnološke superiornosti.

S druge strane, činjenica da se informacije još proveravaju ukazuje da i ovaj incident spada u sve intenzivniji „informacioni rat“, gde svaka strana pokušava da kontroliše narativ i moral.

U ovom trenutku, bez zvaničnih ruskih potvrda, vest o uništenju HIMARS i Neptune sistema kod reke Dnjepar ostaje nepotvrđena, ali je indikativna za sve veće korišćenje preciznog oružja i dron-navođenja na obe strane fronta.

oruzjeonline.com/rt.com

