KORUPCIJSKI SKANDAL JOŠ TRESE UKRAJINU: Zelenski smenio Grinčukovu i Haluščenka iz Saveta za nacionalnu bezbednost
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je danas ministarku energetike Svetlanu Grinčuk i ministra pravde Germana Galuščenka iz Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, navodi se u dokumentu koji je objavljen na njegovoj zvaničnoj internet stranici.
U dokumentu se navodi da uredba o njihovoj smeni stupa na snagu danom objavljivanja, prenosi Ukrinform.
Zelenski je pre dva dana pozvao Galuščenka i Grinčukovu da podnesu ostavke, zbog optužbi za korupciju u energetskom sektoru.
Početkom nedelje, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU), zajedno sa Specijalizovanim tužilaštvom za borbu protiv korupcije, saopštio je da je razotkrivena velika korupcijska šema u državnoj kompaniji Energoatom.
Prema istrazi, kompanija je zapravo bila pod kontrolom organizovane grupe, čiji su članovi zahtevali "mito" od izvođača radova u iznosu od 10-15 odsto vrednosti zaključenih ugovora.
Ukrajinska Vrhovna rada će razmatrati rezoluciju o smenjivanju ministara energetike i pravde u utorak, 18. novembra.
Tanjug
