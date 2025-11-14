RUSI nastavljaju da napreduju ka Guljajpolju. Duboka država potvrđuje da je ruska vojska zauzela Rivnopolje i Jablokovo u istočnoj Zaporoškoj oblasti.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Javnost veruje da su Rusi dobili operativni prostor tokom svoje ofanzive na Guljajpolje.



Rusi takođe ostvaruju veliki napredak u Dnjepropetrovskoj oblasti. Nemački vojni posmatrač Julijan Repke tvrdi da su Rusi zauzeli Kirpičnoje, Jegorovku i Danilovku.



Foto printscreen DeepState

Potonje selo se nalazi na autoputu Pokrovskoe-Guljajpole, i ako je naselje zauzeto, ovaj put je već presečen.

Rusi takođe izveštavaju o zauzimanju Danilovke, ali Ukrajina to nije potvrdila.

U blizini Pokrovska, Rusi su napredovali na dve glavne lokacije.

Prvo, iz Kotlina zapadno od Pokrovska. „Siva zona“ se takođe proširila prema Grišinu, ključnoj bazi ukrajinskih oružanih snaga zapadno od grada, odakle se borbe nastavljaju dva kilometra dalje.

Drugo, u podnožju mostobrana Dobropilje, gde su Rusi napredovali i učvrstili svoje položaje duž fronta od približno 9 kilometara u pravcu Vladimirovke. Istovremeno, ukrajinske oružane snage su napredovale prema Šahovu.

Komentarišući situaciju u Pokrovsku, vrhovni komandant Sirski je još jednom negirao gubitak ili opkoljavanje grada. U međuvremenu, Zelenski je danas iznenada priznao moguće povlačenje trupa iz Pokrovska, iako ne centralizovano.

Predsednik je izjavio da vojska u Pokrovsku može sama da odluči da li će se povući kada smatra da je to potrebno. Foto printscreen DeepState

-Niko ih ne tera da ginu zbog ruševina. Podržaću naše vojnike, posebno komandante tamo, u njihovoj sposobnosti da kontrolišu situaciju. U suprotnom, to će nas previše koštati — najvažnije za nas su naši vojnici, rekao je u intervjuu za Blumberg.

Istovremeno, prema rečima Zelenskog, Rusija nastoji da zauzme Pokrovsk kako bi ubedila Trampa da primora Ukrajinu da pristane na povlačenje trupa iz Donbasa. Ali Kijev je protiv toga.

-Ne možemo napustiti istočnu Ukrajinu. Niko to neće razumeti; ljudi to neće razumeti. I što je najvažnije, niko neće garantovati da, nakon što su osvojili ovaj ili onaj grad, neće dalje napredovati. Nema odvraćanja, rekao je predsednik.

Posebno smo analizirali kako se bitka za Pokrovsk odnosi na kraj rata. Ukratko, priča o Pokrovsku, Kupjansku, Guljajpolu i drugim oblastima gde su Rusi nedavno postigli značajan uspeh dovela je u pitanje jednu od centralnih uloga Ukrajine: „zid dronova“ i „zone ubijanja“ koje mogu zaustaviti napredovanje Rusije čak i uz nedostatak ljudstva.

Međutim, izgleda da su Rusi razvili sistem za prevazilaženje ove barijere. Počeli su da formiraju sopstvene „zone ubijanja“, izolujući ukrajinska utvrđena područja iz vazduha (nakon čega, koristeći taktiku infiltracije, počinju da ih napadaju sa zemlje).



Foto printscreen DeepState

Nakon skoro dve godine napada na ruske jedinice gotovo nekažnjeno, ukrajinski operateri dronova postali su meta. Koristeći naprednu tehnologiju i sopstvenu flotu lovačkih dronova, „Rubikon“ detektuje, prati i eliminiše ukrajinske operatere pre nego što mogu da lansiraju svoje dronove.

Njihova pojava dovela je do „zastrašujućeg preokreta“ na digitalnom bojnom polju. Rubikon „je naš glavni problem... Da Rusi nisu imali tako kompetentne operatere dronova, njihova pešadija ne bi mogla da prodre u grad. Biti operater dronova je trenutno veoma opasno“, kaže Artem Karjakin, ukrajinski vojnik iz Pokrovska.

Umesto da udara na ukrajinsku pešadiju na prvim linijama fronta, jedinica je fokusirana na eliminisanje operatera i ometanje logistike.

strana.news

