Svet

TEŠKE VESTI ZA KIJEV: Rusi izveli napade na kampove za obuku ukrajinske vojske

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 11. 2025. u 14:59

RUSKA vojska izvela je vazdušne napade na kampove za obuku ukrajinske vojske severoistočno od Brovara u Kijevskoj oblasti, kao u na podzemni komandni centar u blizini grada Sumi, saopštio je koordinator nikolajevskog proruskog otpora Sergej Lebedev.

ТЕШКЕ ВЕСТИ ЗА КИЈЕВ: Руси извели нападе на кампове за обуку украјинске војске

Foto: Profimedia

Prema njegovim navodima, ciljevi su neutralisani preciznim dejstvima, čime je narušeno upravljanje i pripremaukrajinskih jedinica u regionu.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija