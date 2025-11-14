TEŠKE VESTI ZA KIJEV: Rusi izveli napade na kampove za obuku ukrajinske vojske
RUSKA vojska izvela je vazdušne napade na kampove za obuku ukrajinske vojske severoistočno od Brovara u Kijevskoj oblasti, kao u na podzemni komandni centar u blizini grada Sumi, saopštio je koordinator nikolajevskog proruskog otpora Sergej Lebedev.
Prema njegovim navodima, ciljevi su neutralisani preciznim dejstvima, čime je narušeno upravljanje i pripremaukrajinskih jedinica u regionu.
(Sputnjik)
