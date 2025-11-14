TERORISTIČKA PRETNJA? Priveden muškarac zbog mejla redakciji časopisa Šarli Ebdo
U FRANCUSKOJ je priveden muškarac zbog slanja pretećeg mejla redakciji francuskog satiričnog časopisa Šarli Ebdo.
Kako prenosi francuska televizija BFMTV, rukovodstvo lista prijavio je preteći mejl koji su primili u četvrtak, 13. novembra, a koji navodno sadrži pretnje i poziv na terorizam.
Pretnje su vezane za naslovnicu izdanja od 12. novembra na kojoj je prikazan lik Salaha Abdeslama, jednog od glavnih osumnjičenih za napade u Parizu 2015. godine u sugestivnoj pozi sa drugom osobom koja je označena kao "Bog".
Ovaj kontroverzni prikaz izazvao je brojne reakcije i pretnje.
Tužilaštvo iz Ansija na jugoistoku Francuske saopštilo je da preteći mejl nije bio direktno vezan za komemoraciju napada iz novembra 2015, već se odnosio isključivo na sadržaj poslednje naslovnice Šarli Ebdoa.
Prema informacijama iz tužilaštva prodavac duvana priveden je jutros.
Advokat satiričnog časopisa Rišar Malka istakao je da da rukovodstvo lista redovno prijavljuje "sve preteće poruke ili poruke koje pozivaju na terorizam, posebno u periodima kada se obeležavaju napadi poput onih iz 13. novembra".
(Tanjug)
