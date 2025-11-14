TREĆI NAJJAČI ZEMLJOTRES U ISTORIJI POKRAJINE: Holandija se tresla kao nikad do sad, evo gde je bio epicentar
POKRAJINA Groningen u Holandiji pogođena je zemljotresom jačine 3,4 stepena Rihterove skale tokom noći, što je treći najjači potres ikada zabeležen u toj oblasti, saopštio je meteorološki institut KNMI.
Zemljotres je okarakterisan kao "indukovani", jer je izazvan decenijama vađenja gasa u Groningenu, piše NL tajms.
Potres se dogodio jutros u 1.16 u blizini Zerijpa, 10 kilometara zapadno od Delfzejla, i osetio se u velikom delu pokrajine.
Naknadni potres jačine dva registrovan je jutros u 6.39. Za sada nema izveštaja o ozbiljnoj materijalnoj šteti. Stanovnici su opisali potres kao "snažan i zastrašujući".
Prethodni veći potres u Groningenu zabeležen je 2019. godine u Vestervajtverdu, takođe jačine 3,4, dok je najjači ikada zabeležen u Hajzinge, 2012. godine, jačine 3,6 stepeni.
Drugi najjači bio je u Vesteremdenu 2006. godine sa magnitudom 3,5.
Seizmolog KNMI Laslo Evers objasnio je da, iako su gasna polja u Groningenu zatvorena pre više od dve godine, napetost u podzemlju od ranijeg vađenja gasa i dalje može da izazove zemljotrese.
(Tanjug)
