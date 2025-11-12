RAT CRVENIH I PLAVIH TRESE AMERIKU: Bela kuća optužila demokrate da su selektivno objavili Epstajnove mejlove kako bi naškodili Trampu
BELA kuća je optužila danas demokrate iz Predstavničkog doma Kongresa da su danas objavili mejlove osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna kako bi naškodili predsedniku SAD Donald Trampu.
-Demokrate su selektivno objavile mejlove u liberalnim medijima kako bi stvorile lažni narativ s ciljem da naruše Trampovu reputaciju, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, prenosi Rojters.
Demokratski članovi Odbora za nadžor i reformu američkog Predstavničkog doma objavili su danas mejlove Džefrija Epstina u kojima on navodno pominje predsednika SAD ističući da je "naravno znao za devojke", a da je žrtva provodila sate u njegovoj kući.
Prema mejlovima koje je Epstajn slao svojoj bliskoj saradnici Gilejn Maksvel i piscu Majklu Vulfu, Epstajn je više puta pominjao Trampa i dovodio ga u vezu sa ženom za koju istražitelji veruju da je bila jedna od žrtava njegovog lanca trgovine ljudima i seksualnog iskorišćavanja.
Objavljivanje mejlova dolazi u trenutku kada se u Kongresu razmatra zakon kojim bi Ministarstvo pravde bilo obavezano da objavi sve istražne spise o Epstajnu.
Tramp je u julu na društvenim mrežama optužio demokrate da "stvaraju prevaru" oko Epstajnovih fajlova, nazivajući čitavu aferu "obmanom i laži".
Džefri Epstajn, bivši finansijer osuđen za seksualnu eksploataciju maloletnica, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima.
Njegova saradnica Gilejn Maksvel trenutno izdržava kaznu od 20 godina zatvora u Teksasu zbog umešanosti u taj zločinački lanac.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VELIKA TRAMPOVA PRETNjA: Bićete kažnjeni!
10. 11. 2025. u 17:44
HUTI OBJAVILI: Otkrivene špijunske mreže CIA i Mosada
08. 11. 2025. u 17:22
AMERIČKI MEDIJI Erdogan odbio Trampa: Turska neće da se odrekne ruskih S-400
07. 11. 2025. u 18:53
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)