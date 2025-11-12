RAT CRVENIH I PLAVIH TRESE AMERIKU: Bela kuća optužila demokrate da su selektivno objavili Epstajnove mejlove kako bi naškodili Trampu

BELA kuća je optužila danas demokrate iz Predstavničkog doma Kongresa da su danas objavili mejlove osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna kako bi naškodili predsedniku SAD Donald Trampu.

Foto Iks/Scavino47

-Demokrate su selektivno objavile mejlove u liberalnim medijima kako bi stvorile lažni narativ s ciljem da naruše Trampovu reputaciju, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, prenosi Rojters.

Demokratski članovi Odbora za nadžor i reformu američkog Predstavničkog doma objavili su danas mejlove Džefrija Epstina u kojima on navodno pominje predsednika SAD ističući da je "naravno znao za devojke", a da je žrtva provodila sate u njegovoj kući.

Prema mejlovima koje je Epstajn slao svojoj bliskoj saradnici Gilejn Maksvel i piscu Majklu Vulfu, Epstajn je više puta pominjao Trampa i dovodio ga u vezu sa ženom za koju istražitelji veruju da je bila jedna od žrtava njegovog lanca trgovine ljudima i seksualnog iskorišćavanja.

Objavljivanje mejlova dolazi u trenutku kada se u Kongresu razmatra zakon kojim bi Ministarstvo pravde bilo obavezano da objavi sve istražne spise o Epstajnu.

Tramp je u julu na društvenim mrežama optužio demokrate da "stvaraju prevaru" oko Epstajnovih fajlova, nazivajući čitavu aferu "obmanom i laži".

Džefri Epstajn, bivši finansijer osuđen za seksualnu eksploataciju maloletnica, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima.

Njegova saradnica Gilejn Maksvel trenutno izdržava kaznu od 20 godina zatvora u Teksasu zbog umešanosti u taj zločinački lanac.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć