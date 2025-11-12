Svet

PRVA REAKCIJA MOSKVE NA SKANDAL U KIJEVU: Evo šta kažu o proneveri novca

12. 11. 2025. u 10:40

ZAPAD je sve više svestan da sredstva dodeljena Ukrajini potkrada kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da veruje da nije samo Kremlj obratio pažnju na korupcijski skandal u Ukrajini, već i Evropska unija i SAD.

Kada su u pitanju trenutni kontakti Rusije i Ukrajine, navodi da nema nikakvih novosti.

- Verujemo da su evropske prestonice ovo primetile, kao i Sjedinjene Američke Države. To su, na kraju krajeva, zemlje koje su tako aktivni donatori kijevskog režima. Ove zemlje, naravno, sve više počinju da shvataju da značajan deo novca koji uzimaju od svojih poreskih obveznika proneverava kijevski režim. To je apsolutno očigledno. Sve više ljudi to razume - rekao je Peskov novinarima kao odgovor na pitanje.

