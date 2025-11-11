UKRAJINSKA vojska suočava se sa nedostatkom vojnika i porastom broja dezertera, zbog čega nema dovoljno ljudi duž cele linije fronta, piše list Fajnenšel tajms.

Foto: Profimedia

- Svaki kilometar fronta u proseku čuvaju samo četiri do sedam ukrajinskih pešadinaca - izjavila je volonter Marija Berlinska.

Ukrajinski vojnik Artjom Karjakin, koji učestvuje u borbenim dejstvima kod Pokrovska (Krasnoarmejska), takođe govori o nedostatku ljudstva s ciljem odbrane od ruskih snaga.

- Sve ovo se moglo izbeći da smo imali više ljudi i stotine, ako ne i hiljade, balističkih raketa - ističe Karjakin.

Prema podacima ukrajinskog tužilaštva, u oktobru je pokrenuto skoro 20.000 slučajeva samovoljnog odsustva ili dezerterstva, što je najviši mesečni pokazatelj ove godine.Kako je vojni službenik naveo za list, značajan broj mobilisanih dezertira mnogo pre dolaska u svoje vojne jedinice. To dovodi do toga da se broj kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine ne povećava, već se smanjuje, kaže poljski analitičar Konrad Muzika iz kompanije „Rohan konsalting“, koja prati tok konflikta.

- Koncentracija ukrajinskih snaga već je toliko mala da neke delove fronta faktički štite samo dronovi - primetio je analitičar.

Kako ističe list, Ukrajina ne žuri da reši problem nedostatka ljudstva pozivom većeg broja muškaraca, već se umesto toga trudi da poveća broj dobrovoljaca i više se oslanja na elitne jedinice bespilotnih letelica.

Istovremeno, Kijev je pokrenuo program ugovora na godinu dana za privlačenje muškaraca oslobođenih od mobilizacije, starosti od 18 do 24 godina, u Oružane snage Ukrajine, i odobrio je produženu amnestiju za dezertere koji se vrate u armiju.

Navedene mere ili nisu dale očekivane rezultate, ili još nisu počele da deluju (u ukrajinskoj vladi su izjavili da će zaključivanje ugovora biti dostupno od sledeće godine), a postoji bojazan da pokušaji Kijeva da zadrži Pokrovsk, uprkos pogoršanju situacije, mogu dovesti do ponovnog scenarija koji se dogodio u drugim naseljenim mestima, a to je „haotično i krvavo povlačenje“, dodaje list.

Prema mišljenju Muzike, pogrešna strategija u slučaju Pokrovska može uticati na percepciju Oružanih snaga Ukrajine u ukrajinskom društvu. Ako ljudi ponovo vide scenarije slične „Bahmutu, Avdejevci ili Ugljedaru, neće imati motivacije“ da služe u armiji zbog straha da ne završe u sličnoj situaciji.

(Tanjug)

