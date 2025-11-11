LAVROV OPTUŽIO LONDON: Pokrenuli su informacione kampanje protiv Rusije
ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je London i britanske medije za pokretanje informacione kampanje.
„Želeo bih da skrenem pažnju na nove primere neprofesionalnog i, rekao bih, štetnog izveštavanja o pojedinim događajima u sredstvima javnog informisanja. Pre svega, možda, u britanskim. Ono što se sada dešava sa Bi-Bi-Si-jem dobro je poznato. To što neki pokušavaju da opravdaju ono što se dogodilo i govore o nekakvoj režiranoj kampanji — to je sramota“, rekao je Lavrov u intervjuu ruskim medijima.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"RUSIJA SMATRA EVROPU SLABOM" Načelnik Generalštaba Francuske: Pripremamo se za mogući rat
11. 11. 2025. u 12:24
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)