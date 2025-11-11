Svet

LAVROV OPTUŽIO LONDON: Pokrenuli su informacione kampanje protiv Rusije

11. 11. 2025. u 14:45

ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je London i britanske medije za pokretanje informacione kampanje.

ЛАВРОВ ОПТУЖИО ЛОНДОН: Покренули су информационе кампање против Русије

„Želeo bih da skrenem pažnju na nove primere neprofesionalnog i, rekao bih, štetnog izveštavanja o pojedinim događajima u sredstvima javnog informisanja. Pre svega, možda, u britanskim. Ono što se sada dešava sa Bi-Bi-Si-jem dobro je poznato. To što neki pokušavaju da opravdaju ono što se dogodilo i govore o nekakvoj režiranoj kampanji — to je sramota“, rekao je Lavrov u intervjuu ruskim medijima.

(Sputnjik)

