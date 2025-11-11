"RUSIJA SMATRA EVROPU SLABOM" Načelnik Generalštaba Francuske: Pripremamo se za mogući rat

NAČELNIK Generalštaba francuskih oružanih snaga, general vazduhoplovstva Fabijen Mandon izjavio je danas da je u toku priprema pripadnika oružanih snaga te zemlje za moguć rat sa Rusijom, o kome je govorio i u obraćanju pred poslanicima u parlamentu Francuske, kada je upozorio da vojska mora da bude spremna za mogući sukob sa Rusijom u roku od tri ili četiri godine.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Mandon je u intervjuu za Kvest Frans (Quest France) rekao da ga je predsednik Francuske Emanuel Makron zamolio da predloži opcije kako bi se osigurala kontinuirana zaštita francuskog naroda i interesa te zemlje, o čemu je govorio i u svom obraćanju poslanicima u Odboru za odbranu francuskog parlamenta 22. oktobra.

- Podelio sam svoja zapažanja sa narodnim predstavnicima kako bismo predvideli (događaje) i doneli ispravne odluke. Vidim evoluciju Rusije - 2008. godine je napala Gruziju, 2014. godine je anektirala Krim, 2022. godine je to bila Ukrajina. Rusija smatra Evropu slabom. Znam da se vojno reorganizuje kako bi bila sposobna da se angažuje u borbi protiv zemalja NATO-a. Moramo se pripremiti za to - kazao je Mandon.

Na pitanje koji dokazi ga navode na takav zaključak, Mandon je odgovorio da je to zbir različitih tragova i obaveštajnih podataka.

- Ovu procenu dele i naši bliski saveznici. Šef nemačke obaveštajne službe je nedavno o tome govorio, percepcija Nemačke je ista kao i naša, britanska takođe. Predsednik Združenog generalštaba Sjedinjenih Američkih Država je takođe izuzetno zabrinut zbog Rusije i njenih sve bližih veza sa raznim silama - Iranom, Kinom i Severnom Korejom. Severnokorejci se bore protiv Ukrajine na našem kontinentu. Rusija je već globalizovala ukrajinski sukob - istakao je Mandon.

On je kazao da francuske snage, u pripremama za potencijalni sukob sa Rusijom, redovno učestvuju u velikim vežbama u uslovima veoma ozbiljnih borbi sa protivnikom koji ima veliku moć, kao što je ima Rusija.

Mandon je najavio organizovanje nove vežbe naredne godine, pod nazivom "Orion 2026", u kojoj će učestvovati oružane snage Francuske, kao i države saveznice.

General je naveo da smatra da je uključivanje celog francuskog društva ključno za zaštitu od agresije druge države.

- Šok ove prirode zahteva mnogo više od samo oružanih snaga, zahteva podršku cele zemlje. Rusija je proučavala naša društva i zna da naša snaga leži u jedinstvu. Ako uspe da nas fragmentira i podeli, može pobediti - ocenio je Mandon.

Kao nekoliko primera pokušaja destabilizacije francuskog društva on je naveo lažne kovčege, koji su u junu bili postavljeni ispred Ajfelovog tornja, i svinjske glave koje su početkom septembra bile postavljene ispred više džamija u Francuskoj.

(Tanjug)

