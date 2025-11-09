Svet

BRITANIJA I NEMAČKA OPTUŽILE RUSIJU: "NJihovi sateliti predstavljaju fundamentalnu pretnju za sve nas"

Танјуг

09. 11. 2025. u 18:50

VELIKA Britanija i Nemačka upozorile su na rastuću pretnju koju predstavljaju ruski i kineski svemirski sateliti, koji su više puta primećeni kako špijuniraju satelite zapadnih zemalja.

БРИТАНИЈА И НЕМАЧКА ОПТУЖИЛЕ РУСИЈУ: Њихови сателити представљају фундаменталну претњу за све нас

AP Photo/Virginia Mayo

Obe države su poslednjih nedelja istakle učestale slučajeve u kojima Rusija prati i ometa rad njihovih satelita u svemiru, prenosi CNN.

- Ruske aktivnosti, posebno u svemiru, predstavljaju fundamentalnu pretnju za sve nas. Pretnju koju više ne možemo da ignorišemo - rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na konferenciji svemirske industrije u Berlinu u septembru.

Ometanje komunikacionih satelita može da utiče na satelitske snimke, telekomunikacije i širokopojasni satelitski internet, dok ometanje navigacije može da ugrozi vojne operacije i civilno vazduhoplovstvo, navodi globalni institut RAND.

Upozorenja dolaze u trenutku kada je ruska invazija na Ukrajinu ušla u treću godinu. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je Moskva pojačala saradnju sa Kinom, pri čemu Peking obavlja satelitsko izviđanje ukrajinske teritorije u rusko ime.

Pistorijus je naveo da su dva ruska izviđačka satelita nedavno primećena kako prate dva satelita IntelSat-a, koje koriste nemačke oružane snage i njihovi saveznici. IntelSat je komercijalni pružalac satelitskih usluga čiju flotu koriste vlade i kompanije u SAD i Evropi.

- Rusija i Kina su rapidno proširile svoje kapacitete za svemirsko ratovanje - mogu da ometaju, zaslepljuju, manipulišu ili fizički unište satelite - dodao je Pistorijus, najavljujući povećanje budžeta Nemačke za svemirske programe.

Načelnik britanske Svemirske komande upozorio je da ruski sateliti prate britansku imovinu u svemiru i da je ometanje njihovih signala postalo nedeljna pojava.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute, takođe, je upozorio da Rusija razvija svemirsko nuklearno oružje namenjeno onesposobljavanju satelita.

SAD i Francuska upozoravaju na ruske aktivnosti u svemiru već više od 10 godina. Stručnjaci ocenjuju da je Kina jednako ozbiljna, ako ne i veća pretnja od Rusije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IGOR DODON ZA NOVOSTI: Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat
Svet

0 0

IGOR DODON ZA "NOVOSTI": Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat

NEPUNA dva meseca nakon pobede proevropske stranke PAS na parlamentarnim izborima u Moldaviji - stvarnost nije demantovala najmračnija predviđanja opozicije. Dobivši još jedan mandat potpune kontrole nad zemljom, stranka predsednice Maje Sandu, kaže u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" Igor Dodon, lider najveće opozicione Partije socijalista i bivši predsednik Moldavije, može sebi dozvoliti ono što je donekle oklevala da učini, kada je procenjivala izborne rizike.

09. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini

"ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU" Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini