BRITANIJA I NEMAČKA OPTUŽILE RUSIJU: "NJihovi sateliti predstavljaju fundamentalnu pretnju za sve nas"

VELIKA Britanija i Nemačka upozorile su na rastuću pretnju koju predstavljaju ruski i kineski svemirski sateliti, koji su više puta primećeni kako špijuniraju satelite zapadnih zemalja.

AP Photo/Virginia Mayo

Obe države su poslednjih nedelja istakle učestale slučajeve u kojima Rusija prati i ometa rad njihovih satelita u svemiru, prenosi CNN.

- Ruske aktivnosti, posebno u svemiru, predstavljaju fundamentalnu pretnju za sve nas. Pretnju koju više ne možemo da ignorišemo - rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na konferenciji svemirske industrije u Berlinu u septembru.

Ometanje komunikacionih satelita može da utiče na satelitske snimke, telekomunikacije i širokopojasni satelitski internet, dok ometanje navigacije može da ugrozi vojne operacije i civilno vazduhoplovstvo, navodi globalni institut RAND.

Upozorenja dolaze u trenutku kada je ruska invazija na Ukrajinu ušla u treću godinu. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je Moskva pojačala saradnju sa Kinom, pri čemu Peking obavlja satelitsko izviđanje ukrajinske teritorije u rusko ime.

Pistorijus je naveo da su dva ruska izviđačka satelita nedavno primećena kako prate dva satelita IntelSat-a, koje koriste nemačke oružane snage i njihovi saveznici. IntelSat je komercijalni pružalac satelitskih usluga čiju flotu koriste vlade i kompanije u SAD i Evropi.

- Rusija i Kina su rapidno proširile svoje kapacitete za svemirsko ratovanje - mogu da ometaju, zaslepljuju, manipulišu ili fizički unište satelite - dodao je Pistorijus, najavljujući povećanje budžeta Nemačke za svemirske programe.

Načelnik britanske Svemirske komande upozorio je da ruski sateliti prate britansku imovinu u svemiru i da je ometanje njihovih signala postalo nedeljna pojava.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute, takođe, je upozorio da Rusija razvija svemirsko nuklearno oružje namenjeno onesposobljavanju satelita.

SAD i Francuska upozoravaju na ruske aktivnosti u svemiru već više od 10 godina. Stručnjaci ocenjuju da je Kina jednako ozbiljna, ako ne i veća pretnja od Rusije.