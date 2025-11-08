STIŽE NAJHLADNIJA ZIMA U POSLEDNJIH 130 GODINA: Arktički talas donosi led, sneg i rekorde
TALAS hladnog vazduha sa Arktika koji ovog vikenda stiže u Sjedinjene Američke Države mogao bi da donese rekordno niske temperature, kakve nisu zabeležene od 19. veka, kao i prvi sneg ove sezone, prenosi danas Vašington Post.
Izuzetno hladno vreme za ovo doba godine zadržaće se i narednih dana, sve do srede, navode meteorolozi.
Hladni talas stićiće tokom vikenda do Plejnsa i Srednjeg Zapada, pre nego što se u ponedeljak proširi na Istočnu obalu, a ekstremno niskim temperaturama biće pogođeno ukupno 155 miliona stanovnika.
Očekuje se da niske temperature stignu i do juga SAD i Floride, gde će temperature početkom naredne sedmice pasti za 20 do 30 stepeni u odnosu na prosek za ovo doba godine. Tako bi u gradu Bruksvil na Floridi mogao da bude oboren rekord iz 1894, pošto se očekuje da će temperatura pasti na samo 1 stepen Celzijusa.
To bi moglo da dovede do smrzavanja iguana koje žive u tom podneblju, usled čega bi pale sa drveća, navodi list.
U delovima Mičigena, uključujući Detroit, meteorolozi prognoziraju i prvi sneg ove sezone.
Atmosferska nestabilnost usloviće od ponedeljka do srede i lokalno obilne snežne padavine u Ohaju, Pensilvaniji i Njujorku, dok je formiranje snežnog pokrivača moguće i u Čikagu i Indijanapolisu.
Rekordno niske temperature mogle bi da do sredine naredne nedelje budu zabeležene u 13 američkih država, od Pensilvanije do Floride. U Noksvilu, u državi Tenesi, očekuje se maksimalna dnevna temperatura od samo 2,7 stepeni Celzijusa, čime bi bio oboren rekord za ovo doba godine iz 1973, dok bi u Hantsvilu u Alabami živa u termometru dostigla 5 stepeni, čime bi bio srušen rekord iz 1950, a očekuje se i dalji pad temperature.
Kako se navodi, uzrok za ovaj oštar, ali kratkotrajan prodor hladnoće je polarna vazdušna struja koja donosi ledeni vazduh iz severne Kanade u pravcu juga, preko SAD, usled stagnirajućeg polja neobično visokog pritiska u blizini Grenlanda.
(Tanjug)
