PORUKA KOJA IZAZIVA STRAH STIGLA IZ KREMLJA Potpuno zahladneli odnosi Trampa i Putina: "Nema potrebe"

RUSIJA se u nedelju udaljila od ideje da se uskoro održi fizički sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini.

Foto: Profimedia

"Nema potrebe" da se na brzinu dogovori sastanak u ovom trenutku, rekao je u nedelju portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenela je državna novinska agencija TASS.

- Sada je potreban veoma pažljiv rad na detaljima dogovora - dodao je.

Nakon telefonskog razgovora s Putinom 16. oktobra, Tramp je izjavio da se nada da će se u roku od dve nedelje održati samit dvojice lidera u mađarskoj prestonici Budimpešti, s ciljem okončanja rata.

Ipak, čini se da su naknadni kontakti Vašingtona i Moskve uspeli da ubede američke zvaničnike da Rusija nije voljna da ublaži svoje maksimalističke zahteve prema Ukrajini.

Tramp je odlučio da odloži samit na neodređeno vreme, rekavši da bi to bio "uzaludan sastanak". Potom je 22. oktobra prvi put uveo oštre sankcije dvema ruskim naftnim kompanijama.

Peskov je ponovio stav Moskve i odbacio pozive Sjedinjenih Država, Evrope i Ukrajine na prekid vatre pre pregovora. Kremlj zahteva politički dogovor pre okončanja borbi.

(Jutarnji)

