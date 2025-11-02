Svet

ZAHAROVA BESNA: Nekažnjivost podstiče Kijev na nova ubistva novinara

В.Н.

02. 11. 2025. u 15:09

NEKAŽNjIVOST kijevskog režima nakon ubistava i terorističkih napada na novinare podstiče nove zločine, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara.

ЗАХАРОВА БЕСНА: Некажњивост подстиче Кијев на нова убиства новинара

Foto: Shutterstock

Ona je ukazala da Zapad, umišljajući da je privilegovan i imun od krivičnog gonjenja, sve više svojim marionetama u Kijevu toleriše njihovu terorističku aktivnost.

- Nekažnjivost za ubistva i terorističke napade na novinare podstiče kijevski režim, zaštićen stranim pokroviteljima, da čini nove krvave zločine - ističe se u komentaru portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Zaharova je istakla da oni koji su zaduženi da obezbede zaštitu novinara i efikasno reaguju na napade na medijske radnike snose svoj deo odgovornosti za ove zločine.

- Politička angažovanost, koja je pogodila multilateralna tela za ljudska prava, kao što su OHCR UN, Sekretarijat UNESKO-a, OEBS i druga, izražava se u namernom prećutkivanju nasilnih smrti predstavnika medija i zaštiti odgovornih. To podriva samu ideju univerzalnosti principa prekida nekažnjivosti, pretvarajući takve institucije u nefunkcionalne i beskorisne konstrukcije - primetila je Marija Zaharova.

Ona je naglasila da su ozbiljna neslaganja utvrđena u izveštaju generalne direktorke UNESKO-a Odri Azule iz decembra 2024. godine potkopala njegov ugled kao pouzdanog i verodostojnog izvora informacija o stanju stvari u ovoj oblasti i predstavila udar na njegov autoritet.

Zaharova je rekla da ostaje nada da će predstojeća promena u rukovodstvu organizacije omogućiti da se poboljša rad u zaštiti bezbednosti novinara, vraćajući ga osnovnim principima integriteta, pravičnosti i nepristrasnosti.

- Potvrđujemo našu posvećenost da branimo profesionalna prava ruskih medija u inostranstvu, dosledno radimo na stvaranju bezbednih uslova za njihov rad bilo gde u svetu i tražimo pravednu odmazdu za one koji su krivi za zločine protiv ruskih novinara - zaključila je predstavnica ministarstva.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO -S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!