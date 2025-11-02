NEKAŽNjIVOST kijevskog režima nakon ubistava i terorističkih napada na novinare podstiče nove zločine, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara.

Foto: Shutterstock

Ona je ukazala da Zapad, umišljajući da je privilegovan i imun od krivičnog gonjenja, sve više svojim marionetama u Kijevu toleriše njihovu terorističku aktivnost.

- Nekažnjivost za ubistva i terorističke napade na novinare podstiče kijevski režim, zaštićen stranim pokroviteljima, da čini nove krvave zločine - ističe se u komentaru portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Zaharova je istakla da oni koji su zaduženi da obezbede zaštitu novinara i efikasno reaguju na napade na medijske radnike snose svoj deo odgovornosti za ove zločine.

- Politička angažovanost, koja je pogodila multilateralna tela za ljudska prava, kao što su OHCR UN, Sekretarijat UNESKO-a, OEBS i druga, izražava se u namernom prećutkivanju nasilnih smrti predstavnika medija i zaštiti odgovornih. To podriva samu ideju univerzalnosti principa prekida nekažnjivosti, pretvarajući takve institucije u nefunkcionalne i beskorisne konstrukcije - primetila je Marija Zaharova.

Ona je naglasila da su ozbiljna neslaganja utvrđena u izveštaju generalne direktorke UNESKO-a Odri Azule iz decembra 2024. godine potkopala njegov ugled kao pouzdanog i verodostojnog izvora informacija o stanju stvari u ovoj oblasti i predstavila udar na njegov autoritet.

Zaharova je rekla da ostaje nada da će predstojeća promena u rukovodstvu organizacije omogućiti da se poboljša rad u zaštiti bezbednosti novinara, vraćajući ga osnovnim principima integriteta, pravičnosti i nepristrasnosti.

- Potvrđujemo našu posvećenost da branimo profesionalna prava ruskih medija u inostranstvu, dosledno radimo na stvaranju bezbednih uslova za njihov rad bilo gde u svetu i tražimo pravednu odmazdu za one koji su krivi za zločine protiv ruskih novinara - zaključila je predstavnica ministarstva.

(RT Balkan)

