Svet

RUSI PRIMENILI TAKTIKU "BRAUNOVO KRETANJE": Ovo će im omogućiti da Pokrovsk i Minograd padnu pre vremena (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

02. 11. 2025. u 14:41

U GLAVNOM uporištu ukrajinske odbrane, gradu Pokrovsku, ruske snage ostvaruju značajan napredak. Prema izjavama ukrajinskih vojnika i zvaničnika, Rusi sada kontrolišu oko 60 odsto grada, koji u svakom trenutku može da padne pod kontrolu Kremlja.

РУСИ ПРИМЕНИЛИ ТАКТИКУ БРАУНОВО КРЕТАЊЕ: Ово ће им омогућити да Покровск и Миноград падну пре времена (ФОТО)

Foto: @Osinttechnical/X / screenshot

Pokrovsk i Minograd pred padom

Prema pilotu drona koji je bio 13 dana na položajima, odbrana je u rasulu: česte promene položaja, rusko prodiranje kroz grad, jaki napadi, veliki broj mina i neprestane borbe dovele su situaciju u Pokrovsku do ivice haosa.

- Pokrovsk i Minograd su izgubljeni - rekao je pilot Valerij.

Rusi primenjuju taktičku metodu konstantnih malih pokreta - "Braunovo kretanje", što omogućava prodore unutar grada i stvaranje osećaja opkoljavanja za ukrajinske snage.

Ukrajinska vojska tvrdi da grad još uvek može biti spasen. Najavljena je operacija u kojoj će biti angažovane:

  • Specijalne snage
  • Helikopterski desanti
  • Kombinovane jedinice za razbijanje neprijatelja 

Ukrajina pokrenula specijalnu operaciju

Međutim, visoki vojni izvori upozoravaju da, ukoliko Pokrovska padne, preti lančani domino-efekat: grad Mirnograd već može biti izgubljen, pravci za snabdevanje ukrajinskih snaga su ozbiljno ugroženi, a moguće je i da će ukrajinski vojnici biti zarobljeni.

Stručnjaci napominju da bi zauzimanje Pokrovska predstavljalo najveći teritorijalni dobitak za Rusiju u toj regiji od pada Avdijevke početkom 2024. godine.

(Jutarnji)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU