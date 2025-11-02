RUSI PRIMENILI TAKTIKU "BRAUNOVO KRETANJE": Ovo će im omogućiti da Pokrovsk i Minograd padnu pre vremena (FOTO)
U GLAVNOM uporištu ukrajinske odbrane, gradu Pokrovsku, ruske snage ostvaruju značajan napredak. Prema izjavama ukrajinskih vojnika i zvaničnika, Rusi sada kontrolišu oko 60 odsto grada, koji u svakom trenutku može da padne pod kontrolu Kremlja.
Pokrovsk i Minograd pred padom
Prema pilotu drona koji je bio 13 dana na položajima, odbrana je u rasulu: česte promene položaja, rusko prodiranje kroz grad, jaki napadi, veliki broj mina i neprestane borbe dovele su situaciju u Pokrovsku do ivice haosa.
- Pokrovsk i Minograd su izgubljeni - rekao je pilot Valerij.
Rusi primenjuju taktičku metodu konstantnih malih pokreta - "Braunovo kretanje", što omogućava prodore unutar grada i stvaranje osećaja opkoljavanja za ukrajinske snage.
Ukrajinska vojska tvrdi da grad još uvek može biti spasen. Najavljena je operacija u kojoj će biti angažovane:
- Specijalne snage
- Helikopterski desanti
- Kombinovane jedinice za razbijanje neprijatelja
Ukrajina pokrenula specijalnu operaciju
Međutim, visoki vojni izvori upozoravaju da, ukoliko Pokrovska padne, preti lančani domino-efekat: grad Mirnograd već može biti izgubljen, pravci za snabdevanje ukrajinskih snaga su ozbiljno ugroženi, a moguće je i da će ukrajinski vojnici biti zarobljeni.
Stručnjaci napominju da bi zauzimanje Pokrovska predstavljalo najveći teritorijalni dobitak za Rusiju u toj regiji od pada Avdijevke početkom 2024. godine.
(Jutarnji)
