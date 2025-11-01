POGLEDAJTE SPECIJALNU OEPRACIJU UKRAJINE U POKROVSKU Oglasili se Rusi: "Sve smo ih pobili" (VIDEO)

UKRAJINSKE snage i dalje drže položaje u Pokrovsku, gde pokušavaju da zaustave veliku grupaciju ruskih trupa koja nastoji da prodre u stambene zone i preseče linije snabdevanja, saopštio je komandant ukrajinske vojske Aleksandar Sirski 1. novembra.

Nema okruženja niti blokade gradova. Činimo sve da zadržimo logistiku - rekao je Sirski.

On je opisao široku operaciju uništavanja i izbacivanja ruskih snaga iz Pokrovska, u kojoj glavni teret nose jurišne jedinice, operatori dronova i specijalne snage. U akciji učestvuju i pripadnici Službe bezbednosti (SBU), vojne obaveštajne službe (HUR) i vojne policije.

Specijalna operacija ukrajinske obaveštajne službe

Prema izveštajima medija, ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) pokrenula je specijalnu operaciju u Pokrovsku pod komandom generala Kirila Budanova.

GUR head Kyrylo Budanov was spotted with his special forces en route to Pokrovsk. Reports yesterday showed GUR troops landing near the city and claimed Budanov is personally leading the operation. While commanders aren't inside the city due to intense fighting and constant… pic.twitter.com/0mXndeVArO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2025

Agencija Reuters izvestila je 31. oktobra da su ukrajinske specijalne jedinice počele akciju početkom nedelje – desantom iz helikoptera Black Hawk u područjima pod ruskim nadzorom. Video koji je objavljen prikazuje najmanje deset vojnika kako izlaze iz helikoptera na otvorenom polju, mada lokacija nije nezavisno potvrđena.

Ukrainian's Airdropping troops in Pokrovsk via helicopter, This is big.



Russians are facing some challenging times on ever aspect.



NEVER, EVER, Underestimate the Ukranians. pic.twitter.com/nc47hiww57 — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) October 31, 2025

Ukrajinski izvori naveli su da su jurišne jedinice ušle u delove Pokrovska koje su ruski komandanti ranije proglasili „oslobođenim“.

Rusko ministarstvo odbrane tvrdilo je kasnije da je napad odbijen i da su „svi desantni vojnici likvidirani“, što je Kijev demantovao.

Pokrovsk - strateški grad u opasnosti

Pokrovsk je jedan od najvažnijih drumskih i železničkih čvorova u istočnoj Ukrajini. Njegovo zauzimanje omogućilo bi Rusiji da prodre dublje u Donjecku oblast, koju pokušava da potpuno okupira još od 2014. godine.

Close-up footage of two Ukrainian UH-60 Blackhawk helicopters, transporting troops to the Pokrovsk front. pic.twitter.com/RjSHURTolP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2025

Prema ukrajinskim procenama, oko 11.000 ruskih vojnika koncentrisano je oko grada u pokušaju da ga opkole. Predsednik Vladimir Zelenski izjavio je 27. oktobra da ruski vojnici brojčano premašuju ukrajinske u odnosu osam prema jedan.

Putin tvrdi da je grad opkoljen

Ruski predsednik Vladimir Putin, prilikom posete vojnoj bolnici u Moskvi, izjavio je da su „Pokrovsk i Kupjansk opkoljeni“. U neobičnoj izjavi, Putin je dodao da su ruske snage „spremne na prekid vatre na nekoliko sati“ kako bi novinari mogli da uđu u te zone i „uvere se u stanje ukrajinskih jedinica“.

Nemački novinar Bilda Julijan Ropke podelio je snimak ekrana koji, kako tvrdi, pokazuje „lični poziv“ iz Rusije da poseti Pokrovsk.

Ukrajinci negiraju potpuno okruženje

Prema izveštajima ukrajinskih komandanata i podacima iz otvorenih izvora, Putinove tvrdnje o potpunom okruženju su „daleko od stvarnosti“. Ipak, situacija u Pokrovsku se brzo pogoršava i ostaje jedna od najdinamičnijih na celom frontu.

(Kijev independent)