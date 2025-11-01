(MAPA) RUSKI ZAMAH PREMA JUGU I ISTOKU UKRAJINE: Padaju Pokrovsk, Kramatorsk - šta ISW i FT predviđaju (VIDEO)

PREMA novim izveštajima zapadnih glasila i tink-tankova Financial Timesa i Instituta za proučavanje rata (ISW), ruske oružane snage planiraju niz operacija u Ukrajini do kraja godine.

Foto MoD Rusije/Tanjug

U kratkom roku, prioritet su Pokrovsk u Donjeckoj oblasti i preostali ukrajinski deo Hersonskog regiona, dok dugoročni planovi Moskve, tvrde zapadni analitičari, obuhvataju stabilizaciju linije fronta duž reke Dnjepar i kontrolu čitavog područja istočno od nje.

Prema Financial Timesu, rusko Ministarstvo odbrane ima za cilj da do novembra potpuno zauzme strateški važan grad Pokrovsk. Pad grada otvorio bi put daljim operacijama prema Sla­vjansku, Kramatorsku, Družovki i Konstan­tinovki, čvorištima koja čine srce ukrajinske komande u Donbasu. Prema izvorima lista, ruska ofanziva na ovom području koordinisana je između dve kombinovane armije: 2. i 51. armije, koje trenutno napreduju sa severa i juga grada.

Ukrajinske snage, prema istim izveštajima, i dalje kontrolišu oko 20% Pokrovska, ali trpe konstantan artiljerijski i vazdušni pritisak. Ukrajinski generalštab priznaje da je situacija u gradu „ekstremno teška“, dok se „branioci bore u poluopkoljenju“. Prema dostupnim podacima zapadnih službi koje prenose ova glasila, oko 5.000 ukrajinskih vojnika nalazi se u više odvojenih džepova otpora, bez stabilne linije snabdevanja.

Zapadni analitičari smatraju da će, bez svežeg dotoka zapadne vojne pomoći, Ukrajina teško zadržati Pokrovsk do kraja novembra. U slučaju da grad padne, ruske snage bi imale mogućnost da nastave ofanzivu ka Kramatorsku, dok bi se ostatak ukrajinske odbrane na centralno-istočnom frontu morao povući prema Dnjepru.

Dok svakodnevno daju ovakve i slične izveštaje, zapadna glasila ne daju objašnjenje zašto njihovi i ukrajinski novinari nisu došli u sporna podrčja da se lično uvere u situaciju, ikao ih je Putin pozvao uz obećanje o prekidu vatre. Takođe, Moskva je saopštila da svoje operacije u Ukrajini ne vezuje za rokove.

RUSKI CILj U HERSONU: DO NOVE GODINE „ZATVORITI“ FRONT

Američki trast mozgova ISW procenjuje da će ruske snage do kraja godine pokušati da oslobode ceo preostali deo Hersonske oblasti koji je i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Time bi Moskva stvorila kontinuiranu „zaštićenu zonu“ na levoj obali Dnjepra, koja bi služila kao sigurnosni pojas između Ukrajine i ruskih pograničnih oblasti.

Analitičari “instituta” navode da je ruska vojska u poslednja tri meseca sistematski gradila pontonske prelaze i artiljerijska uporišta, čime se priprema teren za dublje operacije tokom zime.

U isto vreme, Financial Times piše da je ruski Generalštab već definisao srednjoročni plan prema kojem bi do kraja 2026. godine Moskva preuzela potpunu kontrolu nad teritorijama istočno od Dnjepra, uključujući delove južnih regiona Odese i Nikolajeva, čime bi Ukrajina bila praktično odsečena od Crnog mora.

#Ukraine #Donbass Warum so ein "Theater" um die im Vergleich doch relativ kleine Bergbaustadt Pokrowsk? Wer einen Blick auf die weitere Umgebung wirft, wird erkennen: Wenn Pokrowsk fällt, sind auch bald Kramatorsk (ehemals 200.000 Einwohner), Izium (65.000 Einwohner) und Charkow… pic.twitter.com/FjwM4ODKEF — YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) October 31, 2025

NOVI NAPAD U DONjECKU: OSOVINA ŠAKOVO–VLADIMIROVKA

Dok se borbe vode oko Pokrovska, paralelno se razvija još jedan ruski napad u Donjecku. Prema pisanju ruskog portala SvPressa, Oružane snage Rusije pokrenule su ofanzivu velikih razmera duž operativne osovine Šakovo–Vladimirovka, severno od linije Pokrovsk–Mirnograd–Konstantinovka.

Ova ofanziva, potvrđena je i u izveštajima poljske analitičke grupe Defence24, ima za cilj da stvori „proboj“ u ukrajinskoj odbrani i omogući prodor prema Družovki, Kramatorsku i Sla­vjansku.

Dužina ove osovine iznosi oko 150 kilometara, a najbliži veći ukrajinski grad je Družovka, udaljena samo 17 kilometara od linije kontakta. Ukrajinska vojska na ovom sektoru ima raspoređene oklopne jedinice i mehanizovanu pešadiju, ali je deo snaga povučen ka Pokrovsku da bi se ojačala odbrana grada, čime su nastale praznine na sekundarnim linijama.

Po mišljenju poljskih stručnjaka, uspeh ruske ofanzive na ovom pravcu ugrozio bi ne samo Družovku, već i Kramatorsk – grad koji se već godinama smatra „operativnim centrom Donbasa“. Njegov eventualni pad, upozoravaju analitičari, mogao bi da označi potpuni kolaps ukrajinske odbrane u centralno-istočnoj Ukrajini.

28 ottobre 2025, Russia - Ucraina



PUTIN ACCELERA L'OFFENSIVA NEL DONBASS:



Secondo il Financial Times, il leader russo avrebbe dato l'ordine di conquistare Pokrovsk entro la metà di novembre 2025



Secondo la testata, le truppe russe sarebbero già entrate nella città. Lo Stato… pic.twitter.com/ZXF1i2Js3b — LadyAfro17🐸🍊🍊🍊🇮🇹🇬🇪 (@LadyAfro17) October 28, 2025

TAKTIKA I POSLEDICE

Prema podacima sa terena, ruska vojska koristi kombinaciju masovnog artiljerijskog dejstva, preciznih udara dronovima i manjih pokretnih oklopnih grupa koje probijaju slabije tačke ukrajinskih linija. Ukrajinska strana, sa druge strane, oslanja se na mobilne rezerve i protivnapade, ali trpi sve veći manjak artiljerijske municije i oružja srednjeg dometa.

Borbe oko Pokrovska i Šakovo–Vladimirovke imaju višestruki značaj. Operativno, one otvaraju mogućnost ruskog napredovanja prema centralnim delovima Donbasa. Strateški, njihov ishod utiče na sposobnost Ukrajine da održi liniju fronta i spreči dalji pritisak na Dnjepar.

Politički, ove ofanzive potvrđuju da Moskva ne usporava tempo ni posle toliko godina rata, dok zapadni sponzori Kijeva sve češće raspravljaju o „optimizaciji“ vojne pomoći.

⚡️⚡️⚡️Dobropolsky advances. Fighting continues for Zatyshok and Sukhetskoe.

There are clashes in Shakhovo.

North of it, our fighters have advanced north of quarries No. 3 and No. 4⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/kGjJSQU5Dn — Z.O.V Military (@WarHunter2222) October 31, 2025

RAT ISCRPLjIVANjA I SIMBOLIKA ROKOVA

Ako se predviđanja ISW i Financial Timesa pokažu tačnim, do kraja decembra 2025. ruske snage bi mogle kontrolisati Pokrovsk, većinu Donjecka i ceo Herson. Takav ishod ne bi samo pomerio linije fronta, već bi i radikalno promenio stratešku mapu sukoba: Ukrajina bi izgubila pristup jugoistočnim logističkim rutama i značajan deo industrijske baze Donbasa.

Za Kijev, simbolika datuma je takođe važna – zadržavanje Pokrovska do Nove godine postalo je pitanje političkog prestiža. Za Moskvu, sa druge strane, uspeh do kraja 2025. znači demonstraciju da rat iscrpljivanja prelazi u fazu odlučujuće dominacije.

Kako ocenjuju analitičari ISW, predstojeće nedelje biće presudne: ako Ukrajina ne dobije novu tranšu zapadne pomoći, Pokrovsk i Kramatorsk mogli bi postati sledeće Marijupolj i Severodonjeck — gradovi koji su jednom branjenom linijom pali pod teret vremena, iscrpljenosti i nadmoćne vatre.

oruzjeonline.com

