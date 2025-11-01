AMERIKANCI POČALI DA CRTAJU METE U VENECUELI: kritične luke, baze i aerodromi na nišanu

PREMA pisanju Volstrit Žurnala, američka administracija razmatra mogućnost ciljanih vazdušnih napada na vojne objekte u Venecueli za koje obaveštajne službe sumnjaju da se koriste u švercu droge i logistici povezanoj sa kartelima.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

U fokusu, kako navode izvori pomenutog lista, nalaze se lučka infrastruktura, pomorske baze i aerodromi koje bi udari trebalo da onemoguće kao tačke podrške nezakonitim tokovima.

U Vašingtonu, navodno, rasprava nije ograničena samo na diplomatske i sankcione mere. Iako se kopnena invazija zasad isključuje iz javnih razgovora, američki brodovi i izvidnički avionii pojačali su patrolu u karipskom regionu, a medijski navodi spominju i proširene tajne aktivnosti koje povezuju s radom obaveštajnih agencija. Volstrit Žurnal navodi da su neke od tih aktivnosti dobile odobrenje na nivou izvršne vlasti, što je izvor dodatno potvrdio listu.

Foto US NAVY/MoD Ru

Karakas je reagovao oštro. Venecuelanske vlasti su ponovile da su spremne za svaki scenario i istakle da raspolažu značajnim protivvazdušnim kapacitetima i raketnim sredstvima kratkog dometa, navodeći da poseduju naoružanje kojim bi mogli da odgovore na pokušaje agresije. Zvaničnici su upozorili da bi svako ulazak američkih aviona u zone efektivnog dejstva takvih sistema predstavljao ozbiljan rizik i da će se braniti u skladu s tim.

Foto Tanjug/AP/Ariana Cubillos

U službenim i nezvaničnim diskusijama u Vašingtonu, jedan od glavnih argumenata za moguću akciju jeste suzbijanje mreža krijumčarenja i slabljenje veze između vojnih struktura i narkokartela. Iz američkog ugla, operacije protiv tačaka logistike i transporta droge predstavljaju „ciljane“ mere kojima se želi izvršiti pritisak na režim kako bi promenio ponašanje, ili kako bi se obezbedio prostor za politički pritisak bez direktnog nametanja kinesko-ruskih i drugih geopolitičkih komplikacija. Volstrit Žurnal, pozivajući se na sagovornike iz Bele kuće i Pentagona, navodi da bi eventualne vazdušne akcije bile precizne i ograničene na ključne tačke infrastrukture.

Međutim, u međunarodnoj i pravnoj sferi postoje velike prepreke. Stratezi i diplomate podsećaju da bez mandata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ili bez eksplicitne odluke i podrške Kongresa, vojni udar na suverenu državu otvara brojna pravna i politička pitanja. Takođe, postoji bojazan od širenja sukoba i destabilizacije čitavog regiona, što bi zahtevalo pažljivo vaganje koristi i rizika.

Foto Tanjug/AP/Jesus Vargas

U američkim izvorima se pominje i politički kontekst: predsednik Sjedinjenih Država i njegovi najbliži saradnici pod pritiskom su da pokažu odlučnost u borbi protiv narkokartela i mreža krijumčarenja, dok istovremeno moraju da ocenjuju geopolitičke posledice. U tom smislu, pritisak na Venecuelu od strane Vašingtona tumači se i kao nastavak dužeg niza mera — od ekonomskih sankcija do diplomatske izolacije — koje su usmerene na smenjivanje ili oslabljenje režima Nikolasa Madura.

U Venecueli su se u javnim istupima pojavili i glasovi koji pozdravljaju tvrd stav SAD, među kojima su i neka opoziciona lica i pojedinci u inostranstvu koji smatraju da je vojnim pritiskom moguće ubrzati promenu vlasti. Međutim, takvi stavovi su kontroverzni i ne predstavljaju opšti konsenzus u regionu, gde su mnoge zemlje zabrinute zbog potencijalnog presedana i neposrednih posledica za bezbednost i izbegličke tokove.

Za sada, kako navodi Volstrit Žurnal, konačna odluka nije doneta. Pentagon nastavlja da sprovodi izviđanja i planiranje, dok se u kabinetu Bele kuće razmatraju pravni, politički i operativni uslovi pod kojima bi akcije mogle da se sprovedu. Javnosti i međunarodnoj zajednici ostaje neizvesnost da li će pritisak prerasti u konkretne udare ili će ostati u domenu pojačanih patrola i tajnih operacija usmerenih protiv krijumčarskih mreža.

ZAŠTO JE IZVEŠTAJ VOLSTRIT ŽURNALA BITAN?

Signal iz establišmenta: Volstrit Žurnal je glasilo sa odličnim vezama u bezbednosnim i poslovnim krugovima Vašingtona. Kada oni objave da su mete „već identifikovane“, to često znači da u administraciji zaista postoji realna operativna razrada (ne nužno i politička odluka).

Takođe tu je i nezaostavni „test balon” kada god se radi o osetljivim potezima: Ovako formulisane priče često služe kao ispitivanje reakcija saveznika, Kongresa i tržišta pre formalne odluke.

Ne smem zaboraviti i usklađenost narativa: Mardokov (vlasnik) medijski ekosistem je tradicionalno bliži republikanskom bezbednosnom stavu, ali ne nužno i Trampovom. Ako Volstrit Žurnal plasira ovakav okvir, to može nagoveštavati teži pristup prema Maduru kao politički održivu opciju unutar partije.

Tehnički i pravni detalji su verovatno najmanje bitna tačka: Fokus na lukama, pomorskim bazama i aerodromima kao „narko-logistici“ postavlja pravno-političko opravdanje za precizne udare, što služi za domaću i međunarodnu legitimaciju moguće agresije.

