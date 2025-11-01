RUSIJA NARUČUJE NOVE RAKETNE BACAČE „SARMA“: Takmac američkom HIMARS-u (VIDEO)

RUSKA vojska je naručila dva bataljona novog mobilnog precizno vođenog višecevnog raketnog sistema (VLRS) „Sarma“, prema procurelim dokumentima o nabavci koje je dobio ukrajinski vojni medij „Militarnij“.

Foto printskrin defence-blog.com

Sarma kalibra 300 mm, koju je razvila kompanija „Motoviliha Fabriks“ i montirana je na šasiju KamAZ-63501 8×8, zvanično je predstavljena ranije ove godine kao deo ruskih napora da razvije mobilniju i precizniju vatrenu moć dugog dometa. Dokumenti otkrivaju da je ruska vojska 2024. godine ugovorila 12 lansera i isti broj transportno-punivih vozila.

Svaki lanser „Sarma“ košta 155 miliona rubalja (približno 1,9 miliona dolara), dok transportno-punivo vozilo košta 64 miliona rubalja po komadu. Ovo novi sistem stavlja nešto iznad jedinične cene težeg sistema „Tornado-S“, koji je nabavljen paralelno.



-Kao reakciju na uticaj američkih HIMARS sistema na bojnom polju, rusko Ministarstvo odbrane pokrenulo je sopstveni projekat razvoja mobilnog precizno vođenog raketnog sistema, rekao je novinar lista „Militarni“ Aleksandar Jan.

Sarma je zasnovana na konceptima dizajna iz prethodno odloženog projekta „Kama“. Konačni sistem uključuje lanser sa šest cevi i smanjenu borbenu težinu, skoro 10 tona lakši od Tornado-S od 33 tone. Kompaktniji lanser, u kombinaciji sa potpuno oklopljenom kabinom za posadu i modernim automatizovanim sistemom za upravljanje vatrom, ima za cilj da obezbedi veću preživljavanje i mobilnost u osporavanim uslovima.

Program Sarma odražava širi potez Rusije da prilagodi svoje artiljerijske snage za visokoprecizna dejstva pod povećanim pretnjama protiv baterija. Nova konfiguracija naglašava smanjenje težine, taktičku agilnost i integraciju sa digitalnim sistemima za vođenje vatre.

Ruski mediji su počeli da pominju novi visokoprecizni sistem od 300 mm još 2023. godine. Kompletan prototip je predstavljen dve godine kasnije u proizvodnom pogonu Motovilihe, što je označilo prvo javno pojavljivanje platforme. Zvaničnici su tvrdili da će novi sistem uvesti kompaktnije i brže paljbe bez ugrožavanja dometa ili preciznosti.

Iako potpuni vremenski okviri proizvodnje nisu javno potvrđeni, porudžbina sugeriše da bi sistem mogao biti uveden u upotrebu krajem 2025. ili početkom 2026. godine. Kupovina dva bataljona ukazuje na nameru vojske da operativno testira „Sarmu“ u borbenim uslovima, potencijalno u Ukrajini, gde je ruska artiljerija igrala centralnu ulogu u ciljanju i suzbijanju na velikim daljinama.

(defence-blog.com)

