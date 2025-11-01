RUSIJA NARUČUJE NOVE RAKETNE BACAČE „SARMA“: Takmac američkom HIMARS-u (VIDEO)
RUSKA vojska je naručila dva bataljona novog mobilnog precizno vođenog višecevnog raketnog sistema (VLRS) „Sarma“, prema procurelim dokumentima o nabavci koje je dobio ukrajinski vojni medij „Militarnij“.
Sarma kalibra 300 mm, koju je razvila kompanija „Motoviliha Fabriks“ i montirana je na šasiju KamAZ-63501 8×8, zvanično je predstavljena ranije ove godine kao deo ruskih napora da razvije mobilniju i precizniju vatrenu moć dugog dometa. Dokumenti otkrivaju da je ruska vojska 2024. godine ugovorila 12 lansera i isti broj transportno-punivih vozila.
Svaki lanser „Sarma“ košta 155 miliona rubalja (približno 1,9 miliona dolara), dok transportno-punivo vozilo košta 64 miliona rubalja po komadu. Ovo novi sistem stavlja nešto iznad jedinične cene težeg sistema „Tornado-S“, koji je nabavljen paralelno.
Sarma je zasnovana na konceptima dizajna iz prethodno odloženog projekta „Kama“. Konačni sistem uključuje lanser sa šest cevi i smanjenu borbenu težinu, skoro 10 tona lakši od Tornado-S od 33 tone. Kompaktniji lanser, u kombinaciji sa potpuno oklopljenom kabinom za posadu i modernim automatizovanim sistemom za upravljanje vatrom, ima za cilj da obezbedi veću preživljavanje i mobilnost u osporavanim uslovima.
Program Sarma odražava širi potez Rusije da prilagodi svoje artiljerijske snage za visokoprecizna dejstva pod povećanim pretnjama protiv baterija. Nova konfiguracija naglašava smanjenje težine, taktičku agilnost i integraciju sa digitalnim sistemima za vođenje vatre.
Ruski mediji su počeli da pominju novi visokoprecizni sistem od 300 mm još 2023. godine. Kompletan prototip je predstavljen dve godine kasnije u proizvodnom pogonu Motovilihe, što je označilo prvo javno pojavljivanje platforme. Zvaničnici su tvrdili da će novi sistem uvesti kompaktnije i brže paljbe bez ugrožavanja dometa ili preciznosti.
Iako potpuni vremenski okviri proizvodnje nisu javno potvrđeni, porudžbina sugeriše da bi sistem mogao biti uveden u upotrebu krajem 2025. ili početkom 2026. godine. Kupovina dva bataljona ukazuje na nameru vojske da operativno testira „Sarmu“ u borbenim uslovima, potencijalno u Ukrajini, gde je ruska artiljerija igrala centralnu ulogu u ciljanju i suzbijanju na velikim daljinama.
(defence-blog.com)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŠEF SBU I ZELENSKI SE HVALE: „Uništili smo ruski raketni sistem Orešnik“
31. 10. 2025. u 16:23
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)