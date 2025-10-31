EKSPLODIRALA GRANATA U GLAVNOM ŠTABU ŠPANSKE LEGIJE: Oglasilo se Ministarstvo odbrane, poginuo vojnik

JEDAN vojnik je poginuo, a drugi je teško povređen u eksploziji granate na terenu za obuku u bazi u Viatoru, saopštilo je danas špansko ministarstvo odbrane.

Foto: Printscreen

Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a otvorena je istraga koja će utvrditi sve okolnosti incidenta, preneo je Juronjuz.

Incident se dogodio u glavnom štabu Španske Legije u Viatoru, u Almeriji, navelo je ministarstvo.

Na lice mesta upućeni su lokalna policija, pripadnici Civilne garde, vatrogasne ekipe i služba hitne pomoći.

Teško ranjeni vojnik prebačen je medicinskim helikopterom u bolnicu.

Španska vojska navela je u saopštenju da duboko žali zbog gubitka života vojnika i izrazila podršku porodicama poginulog i ranjenog pripadnika vojske.