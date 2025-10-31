U VOJNOJ zajednici se čuju pozivi da Generalštab ukrajinskih oružanih snaga povuče trupe iz Pokrovska u Donjeckoj oblasti, u koji je ruska vojska već ušla.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Stručnjak za dronove Sergej Beskrestnov, pozivni znak Fleš, i vojni oficir Stanislav Bunjatov pisali su o tome na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Prema rečima Beskrestnova, Rusi, sećajući se svojih velikih gubitaka tokom gradskog ratovanja u Bahmutu, odlučili su da opkole aglomeraciju Pokrovska, umesto da direktno jurišaju na grad.

-Pošto nismo mogli da se odupremo ovome, moramo preuzeti odgovornost i hrabrost, donoseći nepopularne odluke. Verujem da nam ništa nije vrednije od naših ljudi. Ne možemo trošiti naše ljude zbog politike i javnog mnjenja, napisao je Beskrestnov.

Bunjatov se složio.

-Fleš je u pravu: blagovremeni izlazak iz grada i zauzimanje odbrambenih položaja bez panike je najbolji način delovanja, koji će sačuvati živote vojnika i omogućiti nam da uspostavimo odgovarajuću odbrambenu liniju. Ne bi trebalo da ponovimo tragičnu priču iz Ugljedara, napisao je on.

U međuvremenu, komandant ukrajinskih oružanih snaga general Aleksandar Sirski insistira da je ruska vojska prodrla u Pokrovsk, ali da ukrajinske oružane snage nisu opkoljene ni tamo ni u Kupjansku, kako je izjavio ruski predsednik Vladimir Putin.

-Situacija je složena, ali tvrdnje ruske propagande o navodnoj blokadi ukrajinskih odbrambenih snaga u Pokrovsku, kao i u Kupjansku, nisu istinite. Istovremeno, u Pokrovsku se neprijateljska pešadija, izbegavajući borbu, gomila u gradskom području i menja lokacije, tako da je primarni cilj da se identifikuju i unište, napisao je komandant VSU na svojim društvenim mrežama.

Rekao je da je „izdao neophodna naređenja“ i, sa lokalnim komandantima, definisao zadatke za jačanje zaštite puteva snabdevanja i evakuacije. Donete su i druge odluke. Glavni prioritet vojnog rukovodstva sada je očuvanje života svojih vojnika.

U međuvremenu, komandantima se preti otkazom ako pokažu neodgovornost.

Ranije je Vladimir Zelenski komentarisao situaciju u Pokrovsku i Kupjansku, gde su izbile ulične borbe nakon ulaska ruskih trupa.

Prema mapiranju “DeepState” medija pod kontrolom ukrajinske Vojne obaveštajne službe (GUR), ruska vojska nastavlja napredovanje u Pokrovsku i presekla je glavni put koji vodi u grad iz Pavlograda. U samom Pokrovsku, siva zona se naglo proširila na centar i severne okruge. Piloti FPV dronova ušli su u južni Pokrovsk, uništavajući ukrajinsku logistiku i napadajući položaje ukrajinskih oružanih snaga. Ruske snage su takođe napredovale južno i severoistočno od Pokrovska, zaobilazeći Mirnograd.

Ukrajinske trupe su opkoljene u džepu jugoistočno od Pokrovska, u području Novopavlovke, Suvog Jara i Lisovke pišu ukrajinski oficiri.

Nakon novinara TSN-a, o ovome je izvestio i poznati oficir ukrajinskih oružanih snaga sa pozivnim znakom „Aleks“:

"Svi viču o Pokrovsku, ali problem u gradu je jednostavno što nemamo potpunu kontrolu nad njim i rizikujemo da ga izgubimo u bliskoj budućnosti. Što nije najgore, jer je najveći problem u ovoj situaciji narod i jedinice zarobljeni u ovom džepu između Pokrovska i Mirnograda (čak i južno i jugoistočno od njega). I ovo nije samo o problematičnoj logistici ili bilo čemu drugom, jednostavno je pitanje mogućnosti izlaska ili drugih manevara. Reći ću ovo, možda nepopularno kod Ukrajinaca, ali bih žrtvovao ruševine Pokrovska da bih spasao živote svih ovih ljudi, jer, sudeći po operativnoj i taktičkoj situaciji, na kraju ćemo doći do tačke gubitka grada, ali da li ćemo do tada spasiti naše ljude, i ako ćemo, koliko, otvoreno je pitanje."

Sa ruske strane navode da su u sektoru Slobožanska, jurišne grupe su proširile svoju zonu kontrole u ​​blizini Volčanska i Tihoga i izbacili ukrajinske oružane snage iz nekoliko uporišta u blizini Bologovke.

Ilustracija telegram rybar

U sektoru (Krasnog) Limana, ruske trupe su zauzele nove položaje u privatnom sektoru Limana i učvrstile svoje položaje u centru Jampolja.

U sektoru Severska, borci 3. armije izbacili su VSU iz uporišta severozapadno od Vjemke.

Ilustracija telegram rybar

U sektoru Konstantinovka, borbe malih grupa se nastavljaju u privatnom sektoru istoimenog grada.

Ilustracija telegram rybar

U sektoru Pokrovsk-Mirnograd, ruske trupe su učvrstile svoj položaj na istočnoj periferiji Mirnograda. Istovremeno, proširuju svoju zonu kontrole u ​​Pokrovsku, prodirući dublje u odbranu ukrajinskih oružanih snaga.

Na istočnozaporoskom pravcu, borci snaga grupe „Vostok“ oslobodili su Višnjevo i Krasnogorsko.

(ctrana.media/Ribar/RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć