TVRDNjE američkog predsednika Donalda Trampa da će Kina za pet godina dostići paritet u nuklearnom arsenalu sa Rusijom i SAD nisu garantovane, iako Kina zaista modernizuje svoje nuklearne snage, izjavio je vojni analitičar i glavni urednik časopisa „Nacionalna odbrana“, Igor Korotčenko.

Tramp je na društvenim mrežama saopštio da se Kina trenutno nalazi na trećem mestu po veličini nuklearnog arsenala, ali da će u narednih pet godina smanjiti razliku sa SAD i Rusijom, podsetio je ekspert.

-Prošle nedelje Peking je zaista odobrio 15-godišnji plan u kojem se navodi potreba za "jačanjem strateških mogućnosti za obuzdavanje". Pitanje je, ako Kina dostigne paritet (više od 1.500 bojevih glava do 2035. godine), kako će to uticati na balans u Azijsko-pacifičkom regionu, posebno za saveznike SAD, i da li će Kina učvrstiti svoj "nuklearni štit" nad Tajvanom, istakao je on.

Prema rečima eksperta, to praktično neće ništa promeniti, jer je nuklearni arsenal namenjen za nuklearni rat, a za Kinu je prioritet sredstvo za obuzdavanje Sjedinjenih Država.

-Cilj Trampovih izjava je da uvuče Kinu u pregovore o smanjenju nuklearnog oružja. Ali Kina na to nikada neće pristati. Koliko god se Tramp trudio i pokušavao, pozicija Pekinga je nepokolebljiva. O smanjenju kineskog strateškog nuklearnog arsenala nema ni govora i neće ni biti, konstatovao je on.

Prema njegovom shvatanju, Kina se apsolutno ne obazire na Trampove argumente. Zemlja će razvijati svoju trijadu u skladu sa sopstvenim planovima – po broju bojevih glava i nosača – bez obzira na mišljenje bilo koga, uključujući SAD, dodao je on.

-Dakle, nikakvi trilateralni pregovori o budućnosti strateškog oružja po američko-rusko-kineskom modelu neće biti mogući. Sve Trampove tvrdnje u tom smislu su samo njegove fantazije“, zaključio je on.

Ranije je šef Bele kuće na društvenoj mreži Istina objavio da će SAD ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

U Beloj kući, Stejt departmentu i Pentagonu za sada nisu dali komentare koji bi razjasnili Trampovu odluku.

