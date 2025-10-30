BOGATIMA RUKA DUBLJE U DŽEP: Žučne rasprave oko usvajanja budžeta u Francuskoj

Najbogatije firme i njihovi poslodavci u Francuskoj moraće i dalje dublje da zavlače ruku u džep, ne bi li priskočili u pomoć ozbiljno poljuljanoj nacionalnoj privredi.

Usvajanjem amandmana tokom aktuelne rasprave o budžetu za sledeću godinu, produžena je takozvana "ekstrataksa" za najrpospreitetnija preduzeća. Svi oni koji obrću više od milijardu evra, susrešće se i dogodine sa dodatnim nametom.

Prošle godine na ovaj način ubrano je 8 milijardi evra. Vlasti su, pod pritiskom odlučnog protivljenja desnice, najpre nameravale da to prepolove u 2026, ali se ipak došlo do "međumere" od koje treba da se prihoduje 6 milijardi.

Firme koje imaju obrt od milijardu do tri, moraće u državnu kasu da uplate 26,5 odsto umesto uobičajenih 25, dok će oni koji prihoduju iznad toga doprineti opštem dobru sa visokih 33,8 odsto. Mera je najpre smatrana izuzetnom, kao ad-hok rešenje, ali su vlasti, zbog teške ekonomske situacije, bile primorane da je produže.

Izračunato je da će dodatni novac u budžet na ovaj način uplatiti 440 firmi. Među njima je ponos francuske industrije luksuza LVMH koji obuhvata kompanije kao što su "Luj Viton" i "Moet Enesi", čija će "ekstrataksa", prema sopstvenom proračunu, iznositi oko 700 miliona evra. Unutar francuskih granica LVMH je prošle godine zaradio 6 milijardi. Značajna ekstra izdavanja za dodatno oporezivanje izdvojiće i "Ermes", čiji obrt iznosi 1,45 milijardi.

Naročito će biti pogođene firme "Vensi" i "Ajfaž" koje su na nacionalnoj teritoriji lani obrnule preko 30, odnosno 11 milijardi. Na listi se nalaze i elektrodistribucija, "Safran", "L'Oreal", "Erbas", više banaka…

Zanimljivo je da neka preduzeća ostvaraju ogroman prihod, ali van granica zemlje, tako da neće biti značajno obuhvaćena ovom merom. Među njima je "Total", s obrtom od 210 milijardi, koji uglavnom posluje u inostranstvu. To je izazvalo gnev kod jednog od najbogatijih Francuza, većinskog akcionara LVMH Bernara Arnoa, koji naglašava da su na ovaj način kažnjeni oni koji ostvaruju prihod u Francuskoj, zbog čega ovu meru smatra "idealnom za seljenje u inostranstvo".

- Ovim se kažnjava "mejd in Frans" – kazao je Arno.

Vlasti su primorane da žongliraju "na ivici žileta", jer svaki pogrešan potez, koji bi nepovratno ražestio neki od političkih blokova u skupštini, mogao bi da dovede do pada vlade. Za razliku od levičara koji se protive povećanju poreza za najniže slojeve, desničari zahtevaju da niko ne trpi dodatne namete, uključujući i bogate gazde koji održavaju francusku privredu. Pokušaje da im se dublje zavuče ruka u džep desničari smatraju proizvodom "antikapitalističke" politike koju predvode levičari.

Zbog toga je debata u skupštini bila žučna. Republikanci i njima slične formacije tražili su jednostavno ukidanje "ekstratakse". Vlast je, ipak, "progurala" amandman, na radost levičara koji se ipak mršte što bogatima nije uzeto još.

TRKA S VREMENOM

Rarprava u parlamentu se nastavlja ubrzanim ritmom, u trci s vremenom da se do kraja godine usvoji budžet. Kalendar je zgusnut usled kašnjenja zbog pada dve vlade.