ANALIZA IZ KIJEVA LEDI SRCA ZAPADA: Rusi gomilaju različite vrste raketa „Iskander“ – inventar, cene i moguće namene (VIDEO)

UKRAJINSKI portal „Militarni“ objavio je detaljne nalaze iz dokumenta koji je potekao iz Kijevskog naučno-istraživačkog instituta za forenzičku ekspertizu (KNDIS).

Analiza, predstavljena u izveštaju, identifikuje po njihovim tvrdnjama najmanje sedam različitih tipova raketa namenjenih za sistem „Iskander-M“ (oznaka 9M723-1 i varijante), svaka sa specifičnim karakteristikama bojevih glava i taktičkim namenom.

Prema tom izveštaju, identifikovane su sledeće ključne varijante i pripadajući podaci:

9M723-1F2 – navodno najmasovnija kupljena varijanta. Kijevski dokumenti navode da je poručeno više od 770 jedinki ovog tipa. Cena po raketi iznosi približno 192 miliona rublji (oko 2,4 miliona dolara po jedinici, prema kursu korišćenom u izveštaju). Ova varijanta poseduje modernizovane šeme detonacije i fragmentacije, što povećava efikasnost protiv površinskih ciljeva — pre svega u smislu disperzije fragmenata i većeg efekta na mete koje nisu ozbiljno zaštićene.

9M723-1F1 – opisana kao osnovna modifikacija, međutim nabavka ove verzije bila je najmanja. Navodi se da je kupljeno samo 59 jedinica, uz trošak od 3 miliona dolara po raketi. Ova varijanta je nosilac visokoeksplozivne prodorne bojeve glave, sa čeličnim elementima namenjenim protiv ljudstva i opreme; dakle kombinacija prodornog efekta i fragmentacije.

9M723-1F3 – još jedna modifikacija sa prodornom visokoeksplozivnom bojevom glavom i unapređenim dizajnom omotača. Izveštaj navodi porudžbinu od 217 jedinica, sa cenama koje su se razlikovale u rasponu od 189 miliona do 238 miliona rublji po raketi u različitim periodima nabavke.

9M723-1K5 – varijanta sa kasetnom bojevom glavom. Namena ove rakete je udar na velike površine, protiv gomile ljudstva na otvorenom i protiv lako oklopljenih vozila. KNDIS-ov dokument navodi da je naručeno oko 185 jedinica, po ceni od 238 miliona rublji (otprilike 3 miliona dolara) po raketi.

Pored navedenih, u dokumentu su se pominjale i druge modifikacije iz porodice 9M723-1, među kojima su 9M723-1B, 9M723-1F i 9M723-1F4.

9M723-1B – varijanta koja koristi specijalnu bojevu glavu pod oznakom AA106. Navodi u dokumentu govore o serijskim dimenzijama i masi: dužina oko 7,2 metra, lansirna masa približno 3,8 tone, sa bojevom glavom težine oko 410 kilograma.

9M723-1F – ranija verzija koja prethodi 9M723-1F1. Sama 9M723-1F1 opisana je kao unapređena i prilagođena savremenim proizvodnim i borbenim zahtevima.

9M723-1F4 – u izveštaju je predstavljena kao najnovija iteracija u porodici, sa poboljšanim karakteristikama fragmentacione visokoeksplozivne bojeve glave. U pitanju je ažurirani dizajn omotača i napredna šema detonaže, s ciljem povećanja efikasnosti protiv površinskih i utvrđenih ciljeva. Dokumenti iz Kijeva naglašavaju mogućnost upotrebe modifikovanog eksplozivnog sastava u bojevoj glavi, mada ne navode konkretne formulacije.

Kijevski analitičari detaljno su razmatrali i ulogu svake klase bojevih glava u operativnim scenarijima. Kasetna varijanta 9M723-1K5 ocenjena je kao oružje za prekrivanje velikih površina, korisna protiv konvojenih kolona, koncentracija trupa i laka vozila. Varijante sa prodornim bojevim glavama (F1, F3) smatraju se pogodnim za udara na utvrđenja, skladišta i vozila sa lakom zaštitom.

Varijante sa poboljšanom fragmentacijom (F2, F4) namenjene su povećanju antiosoblje-efekta i ometanja logističkih skupina. Porudžbine i razlike u količinama, prema ukrajinskom izveštaju, sugerišu da Rusija planira heterogeni arsenal koji omogućava taktičku fleksibilnost u izboru municije u zavisnosti od zadatka.

U dokumentu se navodi i finansijska dimenzija nabavki. Kijevski podaci ukazuju na velike troškove po jedinici, sa količinskim razlikama koje odražavaju prioritetne potrebe i budžetske alokacije: dok je 9M723-1F2 kupljen u velikim serijama, osnovna F1 verzija je kupljena u daleko manjem broju, što po ukrajinskoj interpretaciji može ukazivati na usmerenost ka varijantama sa širim spektrom dejstva.

Takođe, izveštaj KNDIS-a ukazuje da arsenal Iskander-M uključuje i modifikacije označene kao 9M723-1B i 9M723-1F (ranije varijante), te da se konstantno rade unapređenja bojevih glava i šema detonacije. Navodi o težini bojeve glave i lansirnim masama usklađeni su sa standardima serijske proizvodnje, ali dokument napominje da postoje elementi modernizacije koji bi mogli povećati dejstvo raketa u odnosu na ranije verzije.

Bitno je istaći da tehnički parametri koje iznosi kijevski izveštaj ostaju u okviru serijskih dimenzija za 9M723-1 porodicu, ali se potencira mogućnost da promenjene bojeve glave sadrže modifikovane eksplozivne kompozicije, kao i da su uvedeni poboljšani omotači i sheme detoniranja koje utiču na prinos fragmentacije i prodornost. To bi, po oceni autora izveštaja, moglo da poveća efikasnost protiv određenih vrsta ciljeva, pre svega utvrđenih položaja i koncentracija snaga.

Iz KNDIS-ovog materijala proizilazi i procena o nameni i rasporedu zaliha: raznovrsnost varijanti omogućava taktičku prilagodljivost, od preciznih udara do pokrivanja većih površina kasetnim rasporedima, što predstavlja izazov za sisteme protivraketne i protivavionske odbrane koji moraju da odgovore na različite tipove bojevih glava i šeme dejstva.

OPERATIVNE IMPLIKACIJE I RIZICI

Ako su navedene količine tačne, zaključak iz ukrajinske analize je da Rusija gradi zalihe koje joj daju širok spektar opcija delovanja: od udara na koncentracije snaga i logističke linije do gađanja čvrstih ciljeva i ciljanje velikih površina kasetnim bojevim glavama.

Povećana dostupnost varijanti koje proizvode raznovrsne efekte (prodor, fragmentacija, raspršivanje) može promeniti taktičku dinamiku na frontu, posebno u zonama gde je gustina ciljeva velika, a protivnik je ograničen u mogućnosti zaštite i razmeštaja.

Međutim, izveštaj ne daje bilo kakvu potvrdu o tome da su sve navedene količine isporučene, raspoređene ili već upotrebljene u operacijama. Ne navode se precizne vremenske oznake isporuka niti dokumentovani primeri dejstva svake od varijanti u polju, što je suštinska tačka za ocenu realne operativne vrednosti ovih nabavki.

Izveštaj KNDIS-a i prateći natpisi na portalu „Militarni“ predstavljaju detaljnu i tehnički bogatu analizu porudžbina i karakteristika varijanti raketa 9M723-1 za kompleks Iskander-M. Ukrajinski stručnjaci navode velike porudžbine za određene varijante, sugestivno ukazujući na postojeću logističku strategiju i taktičku namenu. Ukazuju i na finansijske aspekte nabavke i mogućnost izmene eksplozivnih komponenci i omotača bojevih glava.

Međutim — važno je izričito naglasiti: navodi u ovom članku zasnovani su na dokumentima i analizama koje je objavila jedna strana. Dok su podaci detaljni i tehnički ispravni, oni predstavljaju interpretaciju kijevskih forenzičara i istraživača.

