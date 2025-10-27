AMERIČKA KONGRESMENKA: Dijalog sa Rusijom potreban za održavanje mira
DIJALOG sa Rusijom neophodan je za održavanje mira i predstavlja jedinu neradioaktivnu opciju, izjavila je republikanska kongresmenka Ana Paulina Luna.
-Više ne živimo u doba Hladnog rata. Ako znate istoriju, setićete se da je Kenedi aktivno pregovarao sa Rusijom. Želeo je mir. To je bila jedina neradioaktivna varijanta. Da li tvrdite da je Kenedi bio pod kontrolom Rusije? To je bizarno stanovište, napisala je Luna na svom nalogu na društvenoj mreži Iks, odgovarajući jednom korisniku društvene mreže koji je njenu inicijativu uporedio sa „aktivnostima agenata Kremlja“ tokom sovjetske ere.
Luna se ranije sastala sa šefom Ruskog fonda za direktne investicije i specijalnim predstavnikom ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirilom Dmitrijevom.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ALARMANTNO UPOZORENjE: "Ukrajina može napadati ruske objekte širom Evrope"
27. 10. 2025. u 16:17
ALARMANTNO UPOZORENjE: "Ukrajina može napadati ruske objekte širom Evrope"
27. 10. 2025. u 16:17
KIJEV SEJE PANIKU: Rusija oprema kalibre nuklearnim bojevim glavama
24. 10. 2025. u 22:11
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)