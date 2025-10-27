Svet

AMERIČKA KONGRESMENKA: Dijalog sa Rusijom potreban za održavanje mira

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2025. u 17:43

DIJALOG sa Rusijom neophodan je za održavanje mira i predstavlja jedinu neradioaktivnu opciju, izjavila je republikanska kongresmenka Ana Paulina Luna.

АМЕРИЧКА КОНГРЕСМЕНКА: Дијалог са Русијом потребан за одржавање мира

Foto: Tanjug/AP photo

-Više ne živimo u doba Hladnog rata. Ako znate istoriju, setićete se da je Kenedi aktivno pregovarao sa Rusijom. Želeo je mir. To je bila jedina neradioaktivna varijanta. Da li tvrdite da je Kenedi bio pod kontrolom Rusije? To je bizarno stanovište, napisala je Luna na svom nalogu na društvenoj mreži Iks, odgovarajući jednom korisniku društvene mreže koji je njenu inicijativu uporedio sa „aktivnostima agenata Kremlja“ tokom sovjetske ere.

Luna se ranije sastala sa šefom Ruskog fonda za direktne investicije i specijalnim predstavnikom ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirilom Dmitrijevom.

