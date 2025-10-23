Svet

TRAMP KREĆE NA "AZIJSKU TURU": U planu i susret sa predsednikom Kine Si Đinpingom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 10. 2025. u 20:40

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom sledeće nedelje u okviru putovanja po Aziji, saopštila je danas Bela kuća.

ТРАМП КРЕЋЕ НА АЗИЈСКУ ТУРУ: У плану и сусрет са председником Кине Си Ђинпингом

Foto: Tanjug/Yoan Valat

Kako je navela portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, susret sa Sijem zakazan je za sledeći četvrtak.

Tramp putuje u Maleziju u petak kasno uveče, preneo je Rojters.

Po planu, Tramp će se u utorak sresti sa novom premijerkom Japana Sanae Takaiči, a u sredu sa liderom Južne Koreje Li Džae Mjungom.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve
Svet

0 0

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

"DRŽALI su ga u sedaciji, pa se probudio i činilo se da ima nade. Svi su se nadali njegovom oporavku. Ali bolest se vratila sa osvetom, brzo se širila i počela je da pogađa njegove organe."

23. 10. 2025. u 22:26

Politika
Tenis
Fudbal
SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina

SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina