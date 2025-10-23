TRAMP KREĆE NA "AZIJSKU TURU": U planu i susret sa predsednikom Kine Si Đinpingom
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom sledeće nedelje u okviru putovanja po Aziji, saopštila je danas Bela kuća.
Kako je navela portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, susret sa Sijem zakazan je za sledeći četvrtak.
Tramp putuje u Maleziju u petak kasno uveče, preneo je Rojters.
Po planu, Tramp će se u utorak sresti sa novom premijerkom Japana Sanae Takaiči, a u sredu sa liderom Južne Koreje Li Džae Mjungom.
Tanjug
