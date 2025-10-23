VLADA Rusije treba da razmotri mogućnost proglašenja 2027. godine za Godinu geografije. Takvu direktivu dao je predsednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se na kongresu Ruskog geografskog društva (RGO).

Foto:Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

„Uzimajući u obzir doprinos naših geografa različitih epoha u jačanju države i izuzetnu važnost geografske nauke, molim Vladu da razmotre mogućnost proglašenja 2027. godine za Godinu geografije“, rekao je on.

Glavni događaj Godine geografije u Rusiji mogao bi biti konsolidacija novih karti zemlje, izjavio je Putin.

„Glavni događaj ove godine može biti, ne samo utvrđivanje novih karata Ruske Federacije, značaj će imati i Muzej geografije“, rekao je on, obraćajući se na kongresu Ruskog geografskog društva.

Po njegovim rečima, istorijski gledano, geografija je bila izuzetno važan element geopolitike.

U septembru 2022. godine u DNR, LNR, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti organizovani su referendumi o ulasku ovih teritorija u sastav Rusije. Ogromna većina stanovništva izjasnila se za takav korak. Sporazumi o ulasku četiri regiona u sastav Rusije potpisani su 30. septembra te godine.

(Sputnjik)

