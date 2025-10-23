Svet

PUTIN NAJAVIO VAŽNU VEST: U 2027. godini može se pojaviti nova karta Rusije

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

23. 10. 2025. u 17:20

VLADA Rusije treba da razmotri mogućnost proglašenja 2027. godine za Godinu geografije. Takvu direktivu dao je predsednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se na kongresu Ruskog geografskog društva (RGO).

ПУТИН НАЈАВИО ВАЖНУ ВЕСТ: У 2027. години може се појавити нова карта Русије

Foto:Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

„Uzimajući u obzir doprinos naših geografa različitih epoha u jačanju države i izuzetnu važnost geografske nauke, molim Vladu da razmotre mogućnost proglašenja 2027. godine za Godinu geografije“, rekao je on.

Glavni događaj Godine geografije u Rusiji mogao bi biti konsolidacija novih karti zemlje, izjavio je Putin.

„Glavni događaj ove godine može biti, ne samo utvrđivanje novih karata Ruske Federacije, značaj će imati i Muzej geografije“, rekao je on, obraćajući se na kongresu Ruskog geografskog društva.

Po njegovim rečima, istorijski gledano, geografija je bila izuzetno važan element geopolitike.

U septembru 2022. godine u DNR, LNR, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti organizovani su referendumi o ulasku ovih teritorija u sastav Rusije. Ogromna većina stanovništva izjasnila se za takav korak. Sporazumi o ulasku četiri regiona u sastav Rusije potpisani su 30. septembra te godine.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

