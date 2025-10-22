KATAJAMA I ONODA U FOKUSU: Takaiči imenovala prve ministarke finansija i ekonomske bezbednosti u Japanu
NOVA premijerka Japana, Sanae Takaiči, imenovala je dve žene u svoj kabinet od 19 članova.
Takaiči je u utorak postala prva žena na čelu japanske vlade, a tokom svoje kampanje Takaiči je obećala da će formirati kabinet u kome zastupljenost žena "neće biti značajno niža od nordijskih zemalja".
Sacuki Katajama, postala je prva ministarka finansija, dok je Kimi Onoda imenovana za ministarku ekonomske bezbednosti, saopšteno je nekoliko sati nakon imenovanja Takaiči.
- Ne bih imenovala žene samo zato što su žene, ali plan je da izaberem mnogo više žena koje su sposobne i spremne da služe naciji - rekla je Takaiči na mitingu prošlog meseca.
U donjem domu japanskog parlamenta ženska zastupljenost iznosi samo 15,7% tj. 73 žene među 465 poslanika što je rekord za Japan ali i dalje najniži procenat na svetskom nivou. Na Islandu su 6 od 11 ministara žene, a u Finskoj 11 od 19. U Srbiji, 95 od 250 poslanika su žene, a 9 je na poziciji ministra.
Imenovanje Takaiči za premijerku predstavlja istorijski trenutak za Japan. Zalaže se za proširenje vojne uloge Japana, očuvanje muške nasledne linije u carskoj porodici i protivi se istopolnim brakovima kao i različitim prezimenima za bračne parove.
Iako je govorila o poboljšanju zdravlja žena i navodila svoje lično iskustvo sa menopauzom, kritičari kažu da njeno vođstvo ne predstavlja širi napredak ka rodnoj ravnopravnosti.
Drugi su ipak izrazili optimizam kao što je Naomi Koši, najmlađa gradonačelnica u istoriji Japana.
- Imenovanje Takaiči za premijerku ima veliki značaj i širi uticaj na društvo - rekla je Koši za Kjodo Njuz.
