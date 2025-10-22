INDONEŽANSKI ministar odbrane Sjafri Sjamsoedin i brojni drugi lokalni zvaničnici potvrdili su 16. oktobra da je Ministarstvo odbrane naručilo nabavku 42 kineska lovačka aviona J-10C „generacije 4+“, nakon godina neizvesnosti u vezi sa budućim sastavom flote zemlje.

Iako je ranije objavljeno da Indonezija razmatra nabavku američkih F-15, ruskih Su-35, južnokorejskih KF-21, pa čak i bivših Eurofighter-a austrijskog ratnog vazduhoplovstva, interesovanje Ministarstva odbrane za nabavku kineskih lovaca je novi razvoj događaja koji je brzo rezultirao potpisivanjem ugovora. Kina ostaje daleko najznačajniji trgovinski, infrastrukturni, tehnološki i strateški partner Indonezije, a prijavljeni veliki uspesi J-10C u rukama pakistanskog ratnog vazduhoplovstva početkom maja u obaranju više indijskih lovaca za koje se smatra da su podstakli interesovanje za traženje snabdevanja u odbrambenom sektoru zemlje. Ipak, činjenica da Ministarstvo odbrane nije nastavilo ni sa jednim od ugovora o lovcima koji su ranije razmatrani je glavni faktor koji je ostavio finansiranje i prostor u floti dostupnim za veliki broj kineskih J-10.

Skoro osam godina pre nego što su naručene J-10C, indonežansko Ministarstvo odbrane je u februaru 2018. naručilo 11 ruskih lovaca Su-35S, a očekuju se dalje nabavke tog tipa kako bi se opremile više eskadrila. U avgustu 2018. godine, generalni direktor za međunarodnu trgovinu indonežanskog Ministarstva trgovine, Oke Nurvan, potvrdio je da „SAD pokušavaju da intervenišu“ kako bi uništile sporazum prema kojem bi se Su-35 plaćali barter trgovinom. Ugovor od 1,1 milijardu dolara je potvrđen 2024. godine kao obustavljen, prvenstveno zbog pretnji Vašingtona da će uvesti ekonomske sankcije Džakarti u skladu sa Zakonom o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA). Ove pretnje su smatrane među faktorima koji su naveli indonežansku vladu da pokuša da „zaštiti svoju ekonomiju od sankcija“, što je učinila posebno brzo od početka 2022. godine, na primer smanjenjem oslanjanja na zapadne sisteme plaćanja.

Da Sjedinjene Države nisu pretile sankcijama Indoneziji, verovatno je da bi zemlja nabavila Su-35, a potencijalno i Su-57, kao svoje glavne lovce za vazdušnu nadmoć, ostavljajući manje prostora u floti za nabavku J-10. Neutralni status Indonezije naveo je da nastoji da izbegne isključivo oslanjanje na opremu Zapadnog bloka ili opremu koja nije zapadnog porekla, što znači da bi, sa isključenjem Rusije kao dobavljača, mogućnost nabavki iz Kine bila znatno veća.

Za Sjedinjene Države, rezultati njihovih pretnji sankcijama bili su verovatno veoma štetni. Ugovor o J-10C je znatno veći od onog planiranog za Su-35, što znači da znatno više sredstava ide u odbrambene sektore protivnika Zapadnog bloka nego što bi inače bio slučaj. Strateško partnerstvo Kine sa Indonezijom je takođe znatno jače od ruskog, a jačanje ovog partnerstva predstavlja veći izazov za zapadne interese u minimiziranju uticaja protivnika u najvećoj zemlji jugoistočne Azije. J-10C je takođe znatno napredniji avion od Su-35, što bi moglo dovesti do većeg izazova za potencijalne napore zemalja zapadnog bloka da u budućnosti povrede indonežanski vazdušni prostor.

