"OD DAVNINA UŽIVA NEPRIKOSNOVENI AUTORITET" Putin: Pravi otac je stub porodice i države

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je državni praznik – Dan očeva, naglasivši značaj nastojanja muškaraca da budu dostojni ovog visokog zvanja.

Foto: Profimedia

- Veoma je važno da danas muškarci, mladi ljudi teže da budu dostojni ovog visokog zvanja – da čuvaju porodične vrednosti, budu vredni radnici i mudri savetnici, pouzdan oslonac i starija braća, spremni da sa decom i bližnjima podele svoje znanje i životno iskustvo, da ih podrže u teškim trenucima i pomognu u ostvarivanju postavljenih ciljeva - naglasio je predsednik.

Prema Putinovim rečima, u svim narodima Rusije glava porodice od davnina uživa neprikosnoveni autoritet. Ovaj praznik treba da istakne ogromnu ulogu oca u vaspitanju mladih naraštaja i u sudbini svakog čoveka, zbog čega ima široku podršku u društvu.

- Najtoplije čestitke upućujem učesnicima Specijalne vojne operacije koji danas brane slobodu i nezavisnost Otadžbine, dostojno nastavljajući ratne i patriotske tradicije svojih porodica, očeva, dedova i pradedova - istakao je Putin.

Šef države dodao je da je Rusija iskreno ponosna na njihovu istrajnost, hrabrost i junaštvo.

(Sputnjik)