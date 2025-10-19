Svet

OBIMNE PRIPREME ZA NOVI SAMIT PUTINA I TRAMPA: Evo šta Amerika i Rusija spremaju pre susreta dvojice predsednika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2025. u 13:11

VAŠINGTON planira da sa Moskvom, pre sastanka predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina u Budimpešti, održi više preliminarnih sastanaka na nižem nivou nego što je to učinjeno pre samita na Aljasci, piše „Volstrit džurnal“, pozivajući se na neimenovane zvaničnike američke administracije.

Foto: Tanjug/AP photo

-Nadajući se da će postaviti temelje za sporazum, Sjedinjene Američke Države planiraju da održe više sastanaka na niskom nivou sa Rusijom nego pre pregovora na Aljasci, ističe se u članku.

Prema pisanju lista, američku stranu će predvoditi državni sekretar Marko Rubio, a ne specijalni Trampov izaslanik Stiv Vitkof, što su pozdravili ukrajinski i evropski zvaničnici.

Tramp se u petak sastao sa Vladimirom Zelenskim u Vašingtonu. Prema navodima medija, tokom „direktnog i iskrenog“ razgovora u Beloj kući, američki predsednik jasno je stavio do znanja Zelenskom da neće dobiti rakete dugog dometa. Čak je i nemački kancelar Fridrih Merc priznao da poseta Zelenskog Vašingtonu nije prošla kako se nadao.

Pre Trampovog sastanka sa Zelenskim, u četvrtak je održan telefonski razgovor Putina i Trampa – jedan od najdužih od početka 2025. godine. Njih dvojica su, između ostalog, razgovarali o situaciji u Ukrajini. Nakon razgovora, Tramp je objavio da namerava da se uskoro lično sastane sa Putinom u Budimpešti.

