NETANJAHUOV KABINET: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren
KABINET izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da će prelaz Rafa između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljeg.
- Otvaranje prelaza će biti razmotreno na osnovu toga kako Hamas ispunjava svoj deo obaveza u vraćanju tela preminulih talaca i sprovođenju dogovorenog okvira - navedeno je u saopštenju kabineta, preneo je Rojters.
Izraelska vojna agencija za koordinaciju (COGAT) saopštila je u četvrtak da se pripreme za otvaranje prelaza Rafe za kretanje ljudi sprovode u punoj koordinaciji između Izraela i Egipta, u skladu sa potpisanim sporazumom o prekidu vatre.
Izrael je ranije upozorio da bi mogao da zadrži prelaz Rafa zatvorenim i da smanji dotok pomoći u palestinsku enklavu, navodeći da Hamas previše sporo vraća tela poginulih talaca.
