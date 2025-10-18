Svet

ZELENSKI NEZADOVOLJAN SASTANKOM SA TRAMPOM: Vođa kijevskog režima pozvao evropskog lidera da se žali

Novosti online

18. 10. 2025. u 15:27

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da poseta Vladimira Zelenskog Vašingtonu nije prošla onako kako se šef kijevskog režima nadao.

Foto: Profimedia

Napominje se da su Merc i Zelenski razgovarali telefonom nakon sastanka kijevskog režima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji se održao dan ranije.

- Poseta nije prošla kako je Zelenski želeo - rekao je nemački kancelar, kako je citirala N-tv.

Merc je dodao da će se zalagati za pružanje Ukrajini "finansijske, političke i vojne pomoći". 

Ranije je Aksios, pozivajući se na dva izvora, objavio da je Tramp naglo prekinuo sastanak sa Zelenskim dva i po sata nakon što je počeo. 

