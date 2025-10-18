ZELENSKI NEZADOVOLJAN SASTANKOM SA TRAMPOM: Vođa kijevskog režima pozvao evropskog lidera da se žali
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da poseta Vladimira Zelenskog Vašingtonu nije prošla onako kako se šef kijevskog režima nadao.
Napominje se da su Merc i Zelenski razgovarali telefonom nakon sastanka kijevskog režima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji se održao dan ranije.
- Poseta nije prošla kako je Zelenski želeo - rekao je nemački kancelar, kako je citirala N-tv.
Merc je dodao da će se zalagati za pružanje Ukrajini "finansijske, političke i vojne pomoći".
Ranije je Aksios, pozivajući se na dva izvora, objavio da je Tramp naglo prekinuo sastanak sa Zelenskim dva i po sata nakon što je počeo.
