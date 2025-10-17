PROMENE U KINESKOM VOJNOM VRHU: Smenjena dvojica najmoćnijih generala
DRUGI general u kineskoj vojsci, He Veidong, i najviši politički oficir kineske armije, Miao Hua, najviši su vojni zvaničnici koji su do sada smenjeni u okviru borbe protiv korupcije u redovima kineske Narodne oslobodilačke vojske od 2023. godine.
Dvojica najviših kineskih generala isključena su iz vladajuće Komunističke partije i vojske zbog "ozbiljnog kršenja discipline i zakona", saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Kine.
Drugi general u kineskoj vojsci, He Veidong, i najviši politički oficir kineske armije, Miao Hua, najviši su vojni zvaničnici koji su do sada smenjeni u okviru borbe protiv korupcije u redovima kineske Narodne oslobodilačke vojske od 2023. godine, preneo je Rojters.
Smena generala Hea je prva u sastavu Centralne vojne komisije od Kulturne revolucije iz perioda od 1966. do 1976, podsetila je agencija. On nije viđen u javnosti od marta, ali kineske vlasti nisu objavile da je u toku istraga njegovih aktivnosti.
Kako je naveo portparol ministarstva Džang Siaogang, generali He, Miao, kao i još sedam visokih vojnih zvaničnika, "ozbiljno su prekršili disciplinu partije i osumnjičeni su za teške prestupe na dužnosti koji uključuju veliku sumu novca".
U saopštenju se dodaje da su njihovi prestupi "veoma ozbiljne prirode, i da su doveli do krajnje štetnih posledica". Kako navodi Rojters, implikacije Heovog udaljavanja iz vojske su i političke pošto je on bio i u Politibirou od 24 člana, koji je drugi po značaju organ vladajuće Komunističke partije.
Saopštenje o smeni generala usledilo je samo nekoliko dana pre održavanja Četvrtog plenuma Centralnog komiteta Komunističke partije u Pekingu, prenela je agencija. Očekuje se da će na tom sastanku biti formalizovano još personalnih odluka, kao što je isključenje nekih članova Centralnog komiteta.
(Kurir)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)