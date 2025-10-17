Svet

"PUTIN REAGUJE NA PRITISAK" Merc: Mora se hitno povećati pritisak

В. Н.

17. 10. 2025. u 15:34

TELEFONSKI razgovor između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina pokazuje da Putin reaguje na pritisak u cilju ozbiljnih mirovnih pregovora, rekao je danas portparol nemačke vlade.

ПУТИН РЕАГУЈЕ НА ПРИТИСАК Мерц: Мора се хитно повећати притисак

Foto: Tanjug Ap

- Pritisak na Vladimira Putina radi ozbiljnih mirovnih pregovora mora se hitno povećati. On reaguje na pritisak - rekao je portparol nemačke vlade, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, telefonski razgovor je, takođe, pokazao da je to posledica odluka zasnovanih na saopštenjima američke strane.

(Tanjug)

