"PUTIN REAGUJE NA PRITISAK" Merc: Mora se hitno povećati pritisak
TELEFONSKI razgovor između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina pokazuje da Putin reaguje na pritisak u cilju ozbiljnih mirovnih pregovora, rekao je danas portparol nemačke vlade.
- Pritisak na Vladimira Putina radi ozbiljnih mirovnih pregovora mora se hitno povećati. On reaguje na pritisak - rekao je portparol nemačke vlade, prenosi Rojters.
Prema njegovim rečima, telefonski razgovor je, takođe, pokazao da je to posledica odluka zasnovanih na saopštenjima američke strane.
(Tanjug)
Preporučujemo
"PRINUDILI SU ME DA TO URADIM": Američki predsednik o carinama od 100 odsto na robu iz Kine
17. 10. 2025. u 15:01
SAVETNIK BELE KUĆE: Tramp bi mogao da "pojača akcije" ako se nastavi blokada vlade SAD
17. 10. 2025. u 14:49
TRAMP O DOGOVORU ARAPA I IZRAELA: Očekujem uskoro proširenje Abrahamovih sporazuma
17. 10. 2025. u 13:40
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)