OKRUŽNI sud u Varšavi odbio je zahtev Nemačke za izručenje ukrajinskog državljanina osumnjičenog za diverziju na gasovodima „Severni tok“, i naložio njegovo neposredno oslobađanje, prenose mediji.

Odluku suda je pozdravio i premijer Poljske Donald Tusk, koji je na mreži Iks napisao: „Sud je postupio ispravno. Slučaj je zatvoren.

Inače, Vladimir Z., državljanin Ukrajine, uhapšen je u Poljskoj 30. septembra po osnovu evropskog naloga za hapšenje koji su, kako se tvrdi, izdale nemačke službe, zbog sumnje u umešanost u eksplozije na „Severnom toku“.

Nemačka je tražila njegovu ekstradiciju u okviru istrage.

Podsetimo, 26. septembra 2022. došlo je do sabotaže tri od četiri cevi gasovoda „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ na dubini od oko 80 metara u Baltičkom moru, na trasi koja povezuje Rusiju i Nemačku.

Moskva je više puta isticala potrebu za potpunom, transparentnom istragom i ukazivala da su brojne verzije i „curenja“ informacija na Zapadu kontradiktorni, što, po oceni ruskih zvaničnika, dodatno politizuje pitanje.

