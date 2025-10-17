PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV DŽONA BOLTONA: Ispituju da li je zadržao poverljive dokumente nakon što je otišao iz Trampove administracije

SAVEZNA velika porota podigla je optužnicu protiv Džona Boltona, bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa, zbog sumnje za prenos i čuvanje informacija o nacionalnoj odbrani, javlja Rojters pozivajući se na sudske dokumente.

Foto: EPA

Neimenovani visoki zvaničnik američkog Ministarstva pravde rekao je za „En-Bi-Si njuz“ da je optužnica protiv Boltona, koji je postao Trampov kritičar, podignuta pred saveznim sudom u američkoj saveznoj državi Merilend.

Naveo je da tužioci ispituju da li je nakon odlaska iz Trampove administracije Bolton nezakonito zadržao poverljive dokumente.

U optužnici se navodi da je Bolton delio više od hiljadu stranica dnevničkih zapisa o svojim aktivnostima tokom rada u Trampovoj administraciji, uključujući poverljive podatke o nacionalnoj odbrani, sa dve osobe - označene kao "Osoba 1" i "Osoba 2", koje su njegovi rođaci i nisu imali bezbednosne dozvole.

Takođe je optužen da je čuvao klasifikovane dokumente kod kuće u okrugu Montgomeri, u Merilendu.

U vezi sa ovim slučajem oglasio se i američki predsednik koji je, upitan da prokomentariše optužnicu protiv Boltona, odgovorio: „Mislim da je loš momak“.



Prethotno je američki Federalni istražni biro u avgustu izvršio pretres Boltonove kuće u Merilendu i kancelarije u Vašingtonu.

Osnov za pretres bili su njegovi spisi iz 2020. godine koji je prethodno pregledao nadležni tim, kao i hakerski upad u njegov privatni mejl nalog, za koji se sumnja da potiče od obaveštajne službe.

Ukoliko bude osuđen, Bolton (76) se suočava sa maksimalnom kaznom do 10 godina zatvora po svakoj tački optužnice. Ipak, Ministarstvo pravde navodi da će stvarna kazna biti znatno niža i u skladu sa saveznim smernicama.

(Sputnjik)

