TRAMP O DOGOVORU ARAPA I IZRAELA: Očekujem uskoro proširenje Abrahamovih sporazuma

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 13:40

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da uskoro očekuje proširenje Abrahamovih sporazuma.

Foto: Tanjug/AP

Tramp je u intervjuu za Foks njuz izrazio nadu da će Saudijska Arabija pristupiti paktu koji je normalizovao diplomatske odnose između Izraela i nekoliko arapskih država.

-Nadam se da će Saudijska Arabija pristupiti i nadam se da će i drugi pristupiti. Mislim da kada Saudijska Arabija pristupi, svi će pristupiti, rekao je Tramp.

Abrahamovi sporazumi su diplomatski sporazumi potpisani 2020. godine između Izraela i nekoliko arapskih država, prvi put inicirani pod tadašnjom administracijom Donalda Trampa.

Sporazumi su normalizovali diplomatske, ekonomske i kulturne odnose, uključujući direktne letove i trgovinsku saradnju.

Prvobitno su ih potpisali UAE i Bahrein, a kasnije su im se pridružili i Maroko i Sudan.

Tanjug

14. 10. 2025. u 13:06

