TRAMP O DOGOVORU ARAPA I IZRAELA: Očekujem uskoro proširenje Abrahamovih sporazuma
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da uskoro očekuje proširenje Abrahamovih sporazuma.
Tramp je u intervjuu za Foks njuz izrazio nadu da će Saudijska Arabija pristupiti paktu koji je normalizovao diplomatske odnose između Izraela i nekoliko arapskih država.
-Nadam se da će Saudijska Arabija pristupiti i nadam se da će i drugi pristupiti. Mislim da kada Saudijska Arabija pristupi, svi će pristupiti, rekao je Tramp.
Abrahamovi sporazumi su diplomatski sporazumi potpisani 2020. godine između Izraela i nekoliko arapskih država, prvi put inicirani pod tadašnjom administracijom Donalda Trampa.
Sporazumi su normalizovali diplomatske, ekonomske i kulturne odnose, uključujući direktne letove i trgovinsku saradnju.
Prvobitno su ih potpisali UAE i Bahrein, a kasnije su im se pridružili i Maroko i Sudan.
Tanjug
