AUTOMOBIL IZ NOVE ERE STIGAO U SRBIJU: Predstavljen revolucionarni BMW IX3

BMW Srbija ekskluzivno je za predstavnike medija predstavila pionira Nove BMW ere. Reč je o revolucionarnom, potpuno električnom BMW IX3. Evropa i svet za ovim modelom već pokazuje izuzetno interesovanje, a sada je stigao i na domaće tržište, simbolično u godini kada BMW Srbija obeležava 20 godina poslovanja.

Foto: D. Milovanović

Novi IX3 je početak nove faze razvoja brenda, tehnološki iskorak koji elektrifikaciju čini realno dostupnom i oslobađa vozače dileme „range anxiety“. Sa baterijom koja briše granice autonomije, naprednom povezanošću i snažnim BMW karakterom, iX3 donosi spoj odgovornosti i čistog uživanja u vožnji. BMW IX3 je pionir koncepta Neue Klasse. BMW Grupa planira da do 2027. godine predstavi čak 40 novih ili unapređenih modela zasnovanih na Neue Klasse tehnološkoj platformi, čime ova arhitektura postaje okosnica budućnosti brenda. Dolaskom IX3, Srbija postaje deo te globalne transformacije.

Foto: D. Milovanović

IX3 predstavljen u globalno sertifikovanom BMW Trening centru

Ekskluzivna prezentacija održana je u najnovijem BMW Trening centru, objektu opremljenom po najvišim svetskim BMW standardima i sertifikovanom od strane BMW Grupe. Ovaj centar potvrđuje dugoročno poverenje koje BMW gradi sa partnerima u Srbiji, u ovom slučaju sa zvaničnim uvoznikom i distributerom, kompanijom Delta Motors.

Foto: D. Milovanović

Svaki treći poručeni električni BMW u Evropi je IX3

BMW iX3 je revolucionaran na više nivoa, a to potvrđuje i neverovatna potražnja koju je izazvao širom Evrope i sveta. Od svog debija prošlog septembra, novi iX3 čini čak 33% svih porudžbina električnih BMW modela u Evropi. Svaki treći naručeni električni BMW je upravo iX3.

Foto: D. Milovanović

Novi BMW IX3 je preskok generacije. Model nosi istorijsku notu, jer reinterpretira legendarne BMW proporcije kroz potpuno novu dizajnersku filozofiju Neue Klasse. Eksterijer odiše jasnoćom i samopouzdanjem. Čiste, monolitne površine susreću se sa precizno definisanim linijama. Novi BMW X prednji dizajn sa osvetljenom maskom, nova interpretacija BMW logotipa, uvučene kvake, velike staklene površine i minimalistička kompleksnost čine ga drugačijim od svih drugih crossover modela.

Foto: D. Milovanović

Enterijer donosi novu definiciju prostora. Gotovo jedna trećina materijala u enterijeru izrađena je od održivih i recikliranih komponenti, čime BMW potvrđuje da luksuz nove generacije ima drugačiju definiciju.

Velike staklene površine dodatno pojačavaju osećaj prostranosti i lakoće, kabina je ispunjena prirodnim svetlom, a vizuelna barijera između unutrašnjosti i spoljašnjeg sveta svedena je na minimum, stvarajući otvoren, i moderan ambijent u vožnji. HiFi Sound System sa Digital Premium Services, elektrifikovani otvarači vrata i sofisticirani ambijentalni elementi doprinose osećaju luksuza nove generacije.

BMW Panoramic Vision: inovacija kakva do sada nije viđena

BMW IX3 donosi potpuno novu viziju vozačkog interfejsa, a to je BMW Panoramic Vision. Po prvi put, informacije se projektuju duž cele donje ivice vetrobranskog stakla, prirodno prateći liniju pogleda vozača. Interfejs nije agresivan, već intuitivan i nenametljiv, savršeno uklopljen u vozačevo vidno polje.

Foto: D. Milovanović

Panoramic Vision ekran je jedan od četiri elements BMW Panoramic iDrive-a, pored BMW 3D Head-Up Display, centralnog displeja rezolucije veće od 4K i upravljača sa Shy-Tech komandama. Sve funkcioniše kao jedinstvena digitalna celina. Centralni ekran privlači pažnju vrhunskom rezolucijom i jasnoćom, dok BMW Personal Assistant dodatno unapređuje intuitivnu komunikaciju između vozača i vozila.

Rezultat je osećaj potpune kontrole, stalne povezanosti i preciznog upravljanja, bez ometanja pogleda i bez kompromisa u bezbednosti.

Heart of Joy: četiri super-mozga koja misle kao jedno

U srcu IX3 nalazi se nova centralizovana računarska arhitektura sa četiri „super mozga“ koji direktno primaju podatke sa senzora i bez posrednika šalju komande odgovarajućim sistemima. Time se eliminiše složeni lanac komunikacije karakterističan za tradicionalna vozila i omogućava trenutna, precizna reakcija.

Foto: D. Milovanović

Ova arhitektura povezuje pogon, kočenje, upravljanje, asistencije i upravljanje baterijom u jedinstveni sistem: Symbiotic Drive. Prelazak između asistirane i aktivne vožnje je neprimetan, upravljanje i kočenje funkcionišu kooperativno, a usporavanje do potpunog zaustavljanja je izuzetno glatko.

„Heart of Joy“ predstavlja novu dimenziju automatizovane vožnje koja je pametna, intuitivnai usmerenu ka uživanju u vožnji po kom je BMW poznat.

Više od 800 km autonomije: kraj range anxietya

BMW je u IX3 ugradio šestu generaciju električnog pogona sa potpuno novom 800-volt arhitekturom i mogućnošću ultra-brzog punjenja do 400 kW. Autonomija prema WLTP standardu iznosi do 805 kilometara, dok samo 10 minuta punjenja omogućava domet do 372 kilometra. Potrošnja energije kreće se od 15,1 do 17,9 kWh/100 km.

Foto: D. Milovanović

U praksi, to znači manje planiranja, i više slobode. iX3 električnu mobilnost čini jednostavnom i funkcionalnom, i za svakodnevne gradske vožnje i za duža putovanja.

Početak Neue Klasse u Srbiji

BMW IX3 je prvi model nove generacije vozila zasnovan na filozofiji Neue Klasse, koja će do 2027. godine obuhvatiti više od šest potpuno novih modela na ovoj platformi.

Foto: D. Milovanović

Srpska publika imaće priliku da novi BMW iX3 vidi uživo na Međunarodnom sajmu automobila, od 18. do 24. marta.

iX3 je već dostupan za naručivanje, a početna cena za naše tržište iznosi 78000 evra.