RUSIJA OTKRILA CILJ: Kolike će biti rezerve nafte, gasa i uglja

RUSIJA je globalni lider budući da snabdeva oko 17 odsto globalnog energetskog tržišta, izjavio je zamenik ruskog premijera i ministar energetike Rusije Aleksandar Novak.

Foto: Profimedia

- Rusija je globalni lider: danas snabdevamo oko 17 odsto globalnog energetskog tržišta. To uključuje naftu, naftne derivate, gas, prirodni gas i gas iz cevovoda... i ugalj, koji je tražen uprkos svim naizgled pesimističkim prognozama - rekao je, govoreći na Međunarodnom forumu "Ruska energetska nedelja".

On je istakao da Rusija ima za cilj da poseduje zalihe nafte za 50 godina, gasa za najmanje 70 godina i uglja za najmanje 100 godina.

- Da bismo osigurali domaće tržište, energetsku bezbednost i održali naše konkurentske prednosti na globalnim tržištima, moramo da održimo našu bazu resursa. Cilj je da imamo zalihe nafte za 50 godina, gasa za najmanje 70 godina i uglja za najmanje 100 godina - naveo je Novak.

Na pitanje o izjavama predsednika SAD Donalda Trampa da je indijski premijer Narendra Modi navodno "obećao" da će prestati da kupuje naftu od Rusije, Novak je odgovorio da iz partnerskih država govore da im "niko ne može diktirati i da će same izabrati svoj put".

Ruski energetski resursi su traženi širom sveta, a kupci ruske nafte u Indiji će nastaviti da posluju sa Rusijom uprkos izjavama SAD, rekao je Novak novinarima na forumu.

- Nastavljamo da sarađujemo sa našim prijateljskim partnerima. Naš energetski resurs je tražen, ekonomski je isplativ, praktičan je i uveren sam da će naši partneri nastaviti da rade sa nama i razvijaju energetsku saradnju - rekao je Novak novinarima.

(RT Balkan)