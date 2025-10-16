RUSIJA OTKRILA CILJ: Kolike će biti rezerve nafte, gasa i uglja
RUSIJA je globalni lider budući da snabdeva oko 17 odsto globalnog energetskog tržišta, izjavio je zamenik ruskog premijera i ministar energetike Rusije Aleksandar Novak.
- Rusija je globalni lider: danas snabdevamo oko 17 odsto globalnog energetskog tržišta. To uključuje naftu, naftne derivate, gas, prirodni gas i gas iz cevovoda... i ugalj, koji je tražen uprkos svim naizgled pesimističkim prognozama - rekao je, govoreći na Međunarodnom forumu "Ruska energetska nedelja".
On je istakao da Rusija ima za cilj da poseduje zalihe nafte za 50 godina, gasa za najmanje 70 godina i uglja za najmanje 100 godina.
- Da bismo osigurali domaće tržište, energetsku bezbednost i održali naše konkurentske prednosti na globalnim tržištima, moramo da održimo našu bazu resursa. Cilj je da imamo zalihe nafte za 50 godina, gasa za najmanje 70 godina i uglja za najmanje 100 godina - naveo je Novak.
Na pitanje o izjavama predsednika SAD Donalda Trampa da je indijski premijer Narendra Modi navodno "obećao" da će prestati da kupuje naftu od Rusije, Novak je odgovorio da iz partnerskih država govore da im "niko ne može diktirati i da će same izabrati svoj put".
Ruski energetski resursi su traženi širom sveta, a kupci ruske nafte u Indiji će nastaviti da posluju sa Rusijom uprkos izjavama SAD, rekao je Novak novinarima na forumu.
- Nastavljamo da sarađujemo sa našim prijateljskim partnerima. Naš energetski resurs je tražen, ekonomski je isplativ, praktičan je i uveren sam da će naši partneri nastaviti da rade sa nama i razvijaju energetsku saradnju - rekao je Novak novinarima.
(RT Balkan)
Preporučujemo
SI-BI-ES POTVRDIO: Počeo razgovor Putina i Trampa
16. 10. 2025. u 17:04
TRAMP ĆE DANAS RAZGOVARATI SA PUTINOM Aksios: Poziv će biti održan pre susreta sa Zelenskim
16. 10. 2025. u 16:28
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)