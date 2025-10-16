HEGSETOV AVIO POČEO DA GUBI VISINU: Ovo je razlog za prinudno sletanje američkog ministra odbrane

AVION američkog ministra odbrane Pita Hegseta neplanirano je sleteo u Velikoj Britaniji zbog pucanja vetrobranskog stakla na letu iz Brisela, gde je održan sastanak NATO, ka SAD, i svi putnici su bezbedni, saopštio je Pentagon.

Foto Tanjug/AP/Virginia Mayo

Portparol Pentagona Šon Parnel je u objavi na platformi X rekao da je avion sleteo "na osnovu standardnih procedura", prenosi ABC Njuz.

Nakon što je Hegset napustio Brisel, praćenje leta iz otvorenog koda je primetilo kako njegov C-32 gubi visinu i počinje da emituje signal za vanredne situacije.

U februaru, avion C-32 Ratnog vazduhoplovstva koji je prevozio američkog državnog sekretara Marka Rubia i predsednika Odbora za spoljne odnose Senata, senatora Džima Riša, bio je na sličan način primoran da se vrati u Vašington, zbog problema sa vetrobranskim staklom u pilotskoj kabini a incident se dogodio oko 90 minuta nakon što je avion poleteo sa zajedničke baze Endruz izvan Vašingtona.

C-32, koji prevozi američke lidere, je specijalno konfigurisana verzija komercijalnog aviona Boing 757-200.

Tanjug

