SPREMNI NA SVE: Finska ima bunkere da zaštiti skoro sve svoje građane

15. 10. 2025. u 22:00

FINSKA je izgradila 50.500 bunkera, koji su sposobni da istovremeno zaštite skoro celokupno stanovništvo zemlje.

Foto: Piksabej

Napominje se da su u zemlji sa populacijom od 5,5 miliona stanovnika skloništa projektovana za skoro 4,8 miliona ljudi.

U međuvremenu, u Nemačkoj je ostalo samo 579 od 2.000 bunkera, projektovanih za smeštaj približno 480.000 ljudi. Štaviše, od sredine 1990-ih, većina objekata je napuštena, a od 2007. godine njihovo održavanje je prestalo, zvanično zbog uštede troškova, naglašava Bild.

