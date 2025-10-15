PESKOV OTKRIO: Evo da li je Tramp zaista čestitao Putinu rođendan

AMERIČKI predsednik Donald Tramp još nije čestitao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu njegov rođendan, koji je nedavno proslavio, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

"Nije bilo (čestitke)", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara, prenosi RIA novosti.

Ruski predsednik je proslavio rođendan 7. oktobra, a Putin je ranije Trampu, povodom njegovog rođendana 14. juna, zvanično uputio telegram čestitku, prema saopštenju iz Kremlja koje su preneli ruski mediji.

Peskov je, govoreći o Putinovom rođendanskom poklonu koji je dobio od ruskih vojnika, rekao da će se ruski predsednik sastati sa vojnicima koji su mu poklonili dve ikone koje su ih spasile, kada mu to dozvoli raspored.

"Kada predsednikov raspored dozvoli, kada donese odluku, on sam je najavio da će svakako održati takav sastanak. Da li će predsednik želeti da to uradi javno, ne znam", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara.

On je potvrdio da Putin ikone koje su mu poklonili vojnici čuva kod kuće.

(Tanjug)

