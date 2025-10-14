ZAHAROVA I GENERALNI SEKRETAR NATO-A: Lekcija iz duhovitosti
PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, prokomentarisala je šalu u pokušaju koju je izrekao generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
Naime, tokom sastanka Parlamentarne skupštine NATO u Ljubljani Rute je pokušao da bude duhovit govoreći kako su navodno vojni avioni F-35 veoma traženi kao i sistemi "patriot".
Kako je dodao, navodeći to kao "staru rusku šalu", Rute je ispričao: "Prodavac Lade kaže da će automobil biti isporučen za deset godina, a kupac pita – ujutru ili popodne? Koja je razlika, pa isporučiće frižider popodne".
Naravno, niko nije razumeo šta je NATO sekretar ovim hteo da kaže, ali je jasno da mu šala nije uspela.
Zaharova se oglasila tim povodom na Telegramu navodeći da ni sam Rute nije razumeo šalu koju je ispričao.
Kako je primetila, šala i nije čak ni bila o robi široke potrošnje, već o prioritetima vojno industrijskog-kompleksa.
- Kako kažeš Mark, kako kažeš - napisala je Zaharova.
Rute je verovatno hteo da poseti na vic koji je 1988. godine ispričao tadašnji američki predsednik Ronald Regan o tome kako je navodno kupovinu automobila u SSSR potrebno obaviti znatno ranije, jer će isporuka tobož biti za 10 godina.
Vic je bio o čoveku koji u Sovjetskom savezu plati auto i pita prodavca kada da dođe po vozilo, ujutru ili uveče, a kada ga prodavac pita kakve veze ima kad je to svakako za 10 godina. Čovek odgovori: "Pa ujutru mi dolazi vodinstalater".
Šala naravno nije bila smešna ni pre skoro 40 godina, a još je manje smešna danas.
(RT Balkan)
