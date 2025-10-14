MAJKA ALONA OHELA OTKRILA ŠTA JE NJEN SIN URADIO PO DOLASKU U BOLNIČKU SOBU: "Bio je šokiran kada je video..."

SRPSKI državljanin Alon Ohel (24) prvi put je zasvirao klavir od 7. oktobra 2023. godine kada je otet u napadu palestinske militantne grupe Hamas na Izrael, i to u svojoj bolničkoj sobi u Tel Avivu, rekla je njegova majka Idit Ohel za izraelski Kanal 12.

- Pre nekoliko minuta je seo za klavir u svojoj sobi i malo svirao nakon dve godine bez dodirivanja dirki - istakla je majka mladog pijaniste, dodajući da će Alon postepeno vratiti sviranju na nivou na koji je navikao.

Porodica Ohel je koristila donirane klavire širom sveta kao način da podigne svest o njegovoj teškoj situaciji.

"Slabo vidi na desno oko"

Na pitanje o lošem stanju Alonovog oka, o čemu su ranije govorili izraelski taoci oslobođeni početkom ove godine, Idit je rekla da "Alon vrlo slabo vidi na desno oko".

- Još nije prošao detaljne preglede. Videćemo - dodala je ona, a preneo je "Tajms of Izrael".

Idit je naglasila da njen sin ne zna ništa o tome šta se dogodilo u Izraelu tokom protekle dve godine, osim da je bio rat.

- Bio je šokiran kada je video toliko ljudi na Trgu talaca i nepoznate ljude koji drže njegovu sliku. Idemo korak po korak, u Alonovom ritmu - dodala je.

"Alonov žuti klavir"

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. kada su pripadnici Hamasa upali u na jug Izraela i oteli njega i još 250 talaca. U sklopu sporazuma američkog predsednika Donalda Trampa o okončanju rata u Gazi, juče je Hamas oslobodio 20 talaca.

Na Trgu talaca u Tel Avivu okupio se juče veliki broj ljudi u znak podrške oslobođenim taocima i njihovim porodicama.

Dok je Alon bio u zatočeništvu, u februaru 2024. u Novom Sadu organizovana je trodnevna manifestacija "Alonov žuti klavir". Na "Alonovom žutom klaviru" svirali su studenti Akademije umetnosti u ovom gradu, đaci Muzičke škole "Isidor Bajić", članovi Jevrejske opštine Novi Sad, kao i brojni okupljeni građani, preneo je ranije portal 021.rs.

Taoce držali u lancima u tunelima

Iako dugo nije bilo zvanične potvrde da li je Alon živ ili mrtav, njegova majka Idit ni u jednom trenutku nije izgubila nadu. Kako je ranije kazala, oslobođeni taoci su joj pričali o zatočeništvu i torturama kroz koje su prošli.

- Držali su ih u jako malom prostoru, 40 metara ispod zemlje, u tunelu. Dobijali su malu količinu hrane na dan, jednu pitu ili nešto jako, jako malo. Vezani su lancima koji im se nalaze na zglobovima na nogama i tu nema vazduha, jer su duboko pod zemljom u tunelima - govorila je, između ostalog, Idit u maju, skoro pet meseci pre Alonovog puštanja na slobodu.

Kako je tada dodala, oslobođeni taoci su joj pričali da Alon svira klavir na svom telu "da bi sačuvao veštinu koju ima u rukama".

Ohela je iz Pojasa Gaze, nakon oslobađanja, najpre preuzeo Crveni krst, a potom je zajedno sa ostalim taocima predat Izraelskoj vojsci (IDF), koja ga je helikopterom sa njegovom porodicom prevezla u bolnicu u Izraelu.

On je fotografisan kako sedi nasmejan u helikopteru, između majke i oca, a u rukama drži tablu na kojoj je napisao svoju prvu poruku nakon puštanja na slobodu.

